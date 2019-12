Nicht alle bei jedem "Schissdreck" dabei

In den USA der umsatzstärkste Tag des Jahres, in Deutschland durch den Onlinehändler Amazon mittlerweile auch angekommen: Am "Black Friday" durften sich Kunden über eine Vielzahl von Rabatten freuen, die teilweise auf das ganze Wochenende ausgedehnt wurden. Auch die Bühler Innenstadt war vergangenen Samstag voll besucht. Einzelhandelsgeschäfte nutzen die Aktion mittlerweile, um Kundschaft in ihre Verkaufsräume zu locken oder auch einfach, um mit der Konkurrenz mitzuhalten, wie Bernd Peters, Geschäftsführer des Kaufhauses Peters, erklärt. Man müsse sich zwar auch im Wettbewerb positionieren, trotzdem wolle er "nur weil alle mitmachen" nicht zwangsläufig mit der Aktion mitziehen. "Ich muss dem Kunden ja auch begründen können, warum eine Jacke plötzlich 20 Prozent weniger und am nächsten Tag wieder mehr kosten kann", kritisiert er. Seit vergangenem Jahr habe er mit Treuepunkten, die über das ganze Jahr gesammelt werden können, einen Weg gefunden, seiner Kundschaft trotzdem einen Vorteil zu bieten. An besagten Tagen verdreifachen sich die Punkte, die pro Einkauf vergeben werden. So sei eine "gute Balance im Sinne des Kunden" gefunden worden.

Auch Christoph Engelhardt, Geschäftsführer von Bessey & Flammer und Sprecher der Händler-Vereinigung Bina, blickt kritisch auf die Angebotswelle. Er wolle "jedem Kunden die gleiche Leistung bieten, unabhängig vom Wochentag, an dem er da ist". Es gebe auch andere Aktionen, vor allem im Vorfeld der Weihnachtszeit, von denen alle Interessierten profitieren könnten.

Einen anderen Blickwinkel zeigt Christian Früh, Leiter der Octomedia-Filiale in Bühl, auf. Alle Märkte des Händlers unterstützen die Aktion. Der Elektrofachmarkt bot seine Rabatte auf ausgewählte Produkte, sogar im Rahmen einer "Black Week" die komplette vergangene Woche an, allerdings nur in den Märkten vor Ort und nicht im Onlinehandel. Die Kundschaft soll in die Verkaufsräume gezogen werden. Dass das funktioniert, zeigt die "sehr starke Kundenfrequenz", die laut Früh an den besagten Tagen zu verzeichnen war. Es gäbe Kunden, die extra auf Angebote wie diese warten. Einzelhandelsgeschäfte wie das Modehaus Fensch übernehmen die Tradition aus Übersee zwar, aber lassen es sich nicht nehmen, sie mit ein wenig Charme aus der Zwetschgenstadt aufzufrischen.