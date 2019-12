Familientreffen in heimeliger Atmosphäre

Gernsbach

"Kein zweiter Mummelsee" Gernsbach (vgk) - Einstimmig billigte der Ortschaftsrat von Reichental den Masterplan für den Kaltenbronn. Das Gremium will aber keinen unkontrollierten Rummel in dem sensiblen Höhengebiet - und erhofft sich positive Effekte für das Dorf entlang der Zufahrtsstraße (Foto: Pit Buchter/av). » Weitersagen (vgk) - Einstimmig billigte der Ortschaftsrat von Reichental den Masterplan für den Kaltenbronn. Das Gremium will aber keinen unkontrollierten Rummel in dem sensiblen Höhengebiet - und erhofft sich positive Effekte für das Dorf entlang der Zufahrtsstraße (Foto: Pit Buchter/av). » - Mehr

Baden-Baden

Neues Konzept für Brahmshaus Baden-Baden (red) - Das Brahmshaus in Lichtental soll instand gesetzt und mit einem modernisierten Ausstellungskonzept (Foto: rese) einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Landtagsabgeordneten Tobias Wald und Alexander Becker sagten bereits ihre Unterstützung zu. » Weitersagen (red) - Das Brahmshaus in Lichtental soll instand gesetzt und mit einem modernisierten Ausstellungskonzept (Foto: rese) einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Landtagsabgeordneten Tobias Wald und Alexander Becker sagten bereits ihre Unterstützung zu. » - Mehr

Baden-Baden

Aufwertung für Wörthböschelpark Baden-Baden (red) - Der Wörthböschelpark soll mit einer Reihe von Sport- und Bewegungsangeboten aufgewertet werden (Foto: Vollmer). Neben einem neuen Themenspielplatz sieht die Vorlage für den Bauausschuss noch einen Fitnesspfad sowie eine Streetballanlage und einen Pumptrack vor. » Weitersagen (red) - Der Wörthböschelpark soll mit einer Reihe von Sport- und Bewegungsangeboten aufgewertet werden (Foto: Vollmer). Neben einem neuen Themenspielplatz sieht die Vorlage für den Bauausschuss noch einen Fitnesspfad sowie eine Streetballanlage und einen Pumptrack vor. » - Mehr

Gernsbach

Dreigestirn an der Spitze Gernsbach (vgk) - Mit einem neuen Vorstand starten die Naturfreunde Staufenberg in das neue Vereinsjahr. Nicht mehr zur Wahl stellte sich nach 21 Jahren der bisherige Vorsitzende Marcus Kugel. Künftig werden die Naturfreunde von einem Dreigestirn an der Spitze geführt (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Mit einem neuen Vorstand starten die Naturfreunde Staufenberg in das neue Vereinsjahr. Nicht mehr zur Wahl stellte sich nach 21 Jahren der bisherige Vorsitzende Marcus Kugel. Künftig werden die Naturfreunde von einem Dreigestirn an der Spitze geführt (Foto: vgk). » - Mehr