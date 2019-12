Sanierung teurer als erwartet

Rheinmünster - Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Realschule Rheinmünster werden im kommenden Jahr die Arbeiten für die Dacherneuerung beginnen. In seiner Sitzung am Montag, der letzten in diesem Jahr, vergab der Gemeinderat dafür Aufträge in Höhe von mehr als einer halben Million Euro.



Vor über einem Jahr hatte der Gemeinderat seine Zustimmung zur Sanierung von Fachräumen, Schulküche und Dach an der Rheinmünster gegeben. Die gebündelte Sanierungsmaßnahme erhält einen Zuschuss aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Schulgebäude des Bundes und Landes, jedoch muss die Maßnahme bis spätestens 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Aufgrund der zeitlichen Vorgabe hatte man sich entschieden, pro Jahr zwei Maßnahmen umzusetzen. Wie Bauamtsleiter Konrad Reith informierte, konnte in diesem Jahr die Sanierung der Schulküche durchgeführt werden.

In den Osterferien 2020 sollen die Arbeiten am Dach starten. Die dafür notwendigen Erd- und Entwässerungskanalarbeiten sollen bereits im Februar beginnen. Insgesamt sind rund 1 500 Quadratmeter Dachfläche zu erneuern. Gründe hierfür waren zuletzt immer wieder aufgetretene undichte Stellen sowie die Zielvorgabe, eine wirksame Wärmedämmung zu erreichen.

Vorgesehen ist nun ein aufgesetztes Walmdach, für das eine Tragwerksplanung erforderlich wurde. Die Dachentwässerung soll nach außen verlegt werden, weshalb eine neue Regenwassergrundleitung notwendig wird.

Die von Architekt Volker Leppert geschätzten Kosten lagen bei rund 610 000 Euro, jedoch ergaben die Auftragsvergaben eine Kostensteigerung in Höhe von rund 50 000 Euro. Die Erd- und Entwässerungskanalarbeiten wurden vergeben an die Firma Kurt Lorenz in Iffezheim zum Preis von 59 987 Euro, die Gerüstarbeiten an die Firma Burkart Gerüstbau in Rheinstetten zum Angebotspreis in Höhe von 28 056 Euro, die Zimmer- und Holzbauarbeiten an die Firma Haas&Haas in Lichtenau zum Angebotspreis in Höhe von 184 466 Euro sowie die Klempnerarbeiten an die Firma Albert Kropp in Lauf zum Angebotspreis in Höhe von 262 252 Euro.

Die Sanierung der Fachräume soll im Anschluss an die Dachsanierung durchgeführt werden.