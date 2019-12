Startschuss für Millionenprojekt

Sasbach - Es tut sich etwas auf dem Areal der Heimschule Lender in Sasbach: Dort soll eine neue Mehrzweckhalle gebaut werden. Am Dienstag wurde der Grundstein gelegt. Die Zeitkapsel mit vielen Zeichen eines großen Lender-Festtags wurde direkt neben der künftigen Bühne der neuen Mehrzweckhalle eingelassen.

Der Grundstein für ein seit Jahrzehnten einmaliges Projekt der Heimschule Lender, der Altsasbacher und der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg wurde gesetzt, und viele gute Wünsche gab es für den weiteren erfolgreichen Baufortschritt einer 8,4-Millionen-Euro-Investition. Neben der Schulschrift "Der Sasbacher" 2019, einer Münze mit dem Bild von Papst Franziskus, einem Epigramm in Altgriechisch und weiteren Dokumenten wurden auch Visionen von Schülern in die Zeitkapsel gegeben und von Polier Thomas Zeier einzementiert. Dabei ging es darum, wie sich die Schüler "ihre" Lender in 50 Jahren vorstellen.

Was dabei neben dem Lernen wichtig ist, verdeutlichten Rina de la Paz-Lazzaro, Paul Bareis und Jakob Fritz (SMV) für alle Schüler. Tragende "Grundsteine" für das Miteinander an der Schule sind Werte wie Zivilcourage und Respekt vor Mitmenschen und Umwelt. Musik, Theater, Kunst und Sport sollen für diese "Grundsteine" sorgen. Vertrauenslehrerin Rina de la Paz-Lazzaro zeigte sich überzeugt, dass in der neuen Mehrzweckhalle der Lendergeist gelebt und erlebt werde. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab ein Ensemble mit Blechbläsern unter Leitung von Jürgen Bruder. Auch Schulleiterin Petra Dollhofer zeigte sich erfreut und dankbar gegenüber der Schulstiftung und den Altsasbachern, dass nun ein weiterer wichtiger Baustein gesetzt wurde.

"So etwas gibt es an keinem anderen Standort der Schulstiftung in der Erzdiözese": Dietfried Scherer bezog sich mit dieser Aussage auf die "ganz hervorragende Zusammenarbeit", den "Generationenvertrag" zwischen Alt- und Jungsasbachern und vor allem den "erheblichen Beitrag" von einer Million Euro der Vereinigung der Altsasbacher für dieses 8,4-Millionen-Projekt. Ohne diese Zusage wäre es nicht zu der Mehrzweckhalle in der jetzigen Form gekommen.

Der Stiftungsdirektor erinnerte an erste Gespräche zwischen dem früheren Schulleiter Lutz Großmann und Gerd Sarcher mit ihm über den möglichen Hallenba u. Er habe dies offensichtlich als eine "charmante" Idee bezeichnet. Dass dem so war, zeigte die Tatsache, dass das Projekt ins Rollen kam und durch die Architekten Lisa Weinfurtner und Martin Vogelsang vom Architekturbüro Böwer Eith Murken + Vogelsang (BEMV) in Freiburg planerische Formen annahm.

Dass im Laufe der Jahre die Kosten durch Preiserhöhungen "durch die Decke gingen", sorgte kurzfristig für einen Stopp. Doch durch das große Engagement von Geschäftsführerin Andrea Mayer und Michael Engler von der Schulstiftung wurde das Ziel weiter verfolgt. So wird ein "Kulturzentrum" entstehen, das weit in die Ortenau ausstrahlen werde, so Scherer.

Die neue Halle sei ein "Zeichen tiefer Verbundenheit der Altsasbacher mit ihrer Schule, und sie verwirklicht vorbildlich die Ziele der Vereinigung", so der Vorsitzende Manuel Tabor.