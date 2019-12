Mit dem Fahrrad auf Fotopirsch in der Region

Damit die "Bilder unserer Heimat" zu einer Reverenz an Land und Leute aller sechs Gewährsträgergemeinden der Sparkasse werden und abwechslungsreich den Jahreszeiten huldigen, brauche es den Fundus mehrerer Fotojahre, lässt sich Vetter in die Karten blicken. So gebe es wegen der Klimaerwärmung immer seltener das glückliche Zusammentreffen, dass genügend Schnee liege, die Sonne verführerisch vom Himmel lache - und sich auch noch Menschen fotogen auf den Pisten tummelten. Die "Bilder unserer Heimat 2020" versammeln übrigens Fotos der letzten fünf Jahre, die Hälfte davon aus dem Jahr 2019.

Auf die Fotopirsch gehe er allermeist mit dem Fahrrad (noch immer rein mit Muskelkraft) oder ebenfalls umweltfreundlich mit dem öffentlichen Nahverkehr, berichtet Vetter. Die Motive auszuwählen ist eine kreative Arbeit im Duett: Zusammen mit dem Fotografen wählt Silvia Hörth die Bilderfolge aus. Sie betreut seit 1999 seitens der Kommunikations-/Marketing-Abteilung der Sparkasse die "Bilder unserer Heimat". Es verwundert beide selbst ein wenig, dass die Kalender Jahr für Jahr immer wieder neue, andere Charaktere entwickeln.

Das Titelblatt 2020 huldigt der Liebfrauen-Kirche in Bühlertal, eingerahmt in buntes Herbstlaub. Das Januarmotiv macht Appetit auf Skivergnügen in Hundseck. Nostalgisch präsentiert sich das Februarblatt: Die Hexenzunft "Bühler Hexen" posiert(e) noch vor der "alten" Hauptstelle der Sparkasse Bühl, die derzeit nachhaltig umgestaltet wird. Im März prangt eine Idylle am Dorfbach in Ottersweier in Forsythien-Pracht.

Das Aprilmotiv führt in blühende Obstgärten vor der Burgruine Neu-Windeck in Lauf. Das Pfingstmusikfest Balzhofen gehört zu den größten der Region: Das Mai-Motiv ist allerdings stadtteil-übergreifend, denn auf der Bühne konzertieren hier die Oberbrucher Dorfmusikanten. Einen weiten Ausblick von der Ebenung über Sinzheim bis zu den Vogesen bietet das Juni-Motiv.

Von Badenern und Elsässern gemeinsam gärtnerisch angelegt wird der Platz Mommenheim in Vimbuch, zu sehen auf dem Juli-Blatt. Geduldiges Radeln auf dem Rheindamm bei Greffern brachte das Flusskreuzfahrtschiff "Oscar Wild" als Augustbild vor die Linse. Ein nostalgisches Foto zeigt der September: Der Fanfarenzug "Windeck" wurde beim Zwetschgenfest letztmals vom jahrzehntelangen Leiter Klaus-Dieter Knopf dirigiert.

Feuer, Flamme und schmiedehandwerkliche Vorführungen in der Bühlertäler Geiserschmiede beherrschen das Oktober-Motiv. Wie auf der Alm mutet das Novemberbild an: Die Ziegen in Neusatzeck weiden auf immer noch sattgrünen Wiesen, obwohl Herbst. Ein stimmungsvolles Bild vom Bühler Adventsmarkt beschließt den Monatsreigen im Dezember. Die letzte Kalenderseite, die mit den Schulferien-Terminen, rückt das satte Grün des Sinzheimer Fremersbergs in den Blick.