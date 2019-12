Ehepaar kauft Acherner Reithalle

Achern - Noch ist der Kaufvertrag nicht notariell beglaubigt, aber der Acherner Gemeinderat hat dem Ehepaar Astrid und Gerold Weber (Weber Solartechnik) den Zuschlag für Kauf und Entwicklung der Reithalle gegeben.



Ursprünglich waren es vier engere Bewerber um den Kauf und die Nutzung der Acherner Reithalle. Dies sollen neben dem Ehepaar Weber die Grossmann Group, Falk Immobilien und die Christian Funk Holding GmbH aus Offenburg gewesen sein.

Ausschlaggebend für die Vergabe an das Acherner Unternehmerpaar war der behutsame Umgang mit der denkmalgeschützten Bausubstanz sowie die Einbeziehung der Tankstelle für eine Außengastronomie. Wichtig sei auch, so Oberbürgermeister Klaus Muttach, dass die Reithalle künftig einen großen Nutzen für die Allgemeinheit haben und öffentlich zugänglich sein wird.

"Der Notarvertrag ist unterschriftsreif", betont Klaus Muttach. Am 16. Dezember wird der Gemeinderat darüber abstimmen. Das Ehepaar Weber hat bereits das Heizhaus in der Illenau erworben und umgebaut. Nun wagen sich Astrid und Gerold Weber an ein weiteres Illenau-Projekt, wobei die Reithalle mit dem eigentlichen Illenau-Komplex nichts zu tun hat und erst 1946 entstand.

Bereits im Januar möchten die künftigen Eigentümer mit den Bauarbeiten beginnen. Gerold Weber rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Vorgesehen ist, das Gebäude möglichst im Original zu erhalten. Einzig ein Lichtband am Dach könnte noch hinzukommen, um mehr Helligkeit ins Innere zu bekommen.

Der Haupteingang wird das Tor im Frontteil nahe der Illenauer Straße sein. Da dort im Gegensatz zu den Seitenflügeln Fenster im unteren Bereich angebracht sind, ist hier Gastronomie vorgesehen. Noch sei man, so Astrid Weber, mit Interessenten in Verhandlung. Zur Gastronomie soll auch ein Außenbereich rund um die alte Tankstelle gehören. Über dem Gastronomieteil im Inneren sollen im Obergeschoss ein Büro, Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei und ein Künstleratelier eingerichtet werden.

Insgesamt soll eine Atmosphäre wie in einer Markthalle entstehen. So sind ein Unverpackt-Laden, ein Bereich für Biobauern und für Florisitik vorgesehen. Auch ein Antiquitätenhändler soll seine Waren anbieten können. Am Markt der Biobauern sollen um die zehn Betriebe aus dem Raum Achern teilnehmen. Man sei da noch im Gespräch, betonte Astrid Weber. Und das Gastronomiekonzept soll sich gut in das Angebot einfügen.

Insgesamt sei man flexibel, was die Einteilung betrifft. Wände sollen nicht eingezogen werden. Auch entstehen in der Halle praktisch als Haus im Haus drei zweistöckige Loft-Wohnungen mit je 150 Quadratmetern. Eine davon soll vermietet, die anderen beiden verkauft werden. Ebenfalls ist die Einrichtung einer öffentlichen Toilette geplant. Da die Fenster an den Seitenteilen 2,40 Meter hoch sind, sollen die Tore als Lichtquelle dienen. Diese werden nach innen durch eine Verglasung abgetrennt.

Die bisher vorgesehenen Maßnahmen seien zu 90 Prozent mit dem Denkmalamt abgesprochen, so Gerold Weber. Das Dach soll so bleiben, wie es ist. Die Dachbalken werden erneuert und eine Dämmung angebracht. Die vorhandenen Ziegel werden wieder verwendet, so Gerold Weber. Die 84 Fenster sollen allesamt erhalten und lediglich ausgetauscht beziehungsweise erneuert werden, wie Astrid Weber anmerkte.

Der Verkauf erfolge zum gutachterlich ermittelten Grundstückswert, betonte OB Klaus Muttach. Die Investitionskosten werden aber deutlich höher liegen. Genaueres zum Kaufpreis und den Investitionskosten wollte das Ehepaar aber nicht sagen.