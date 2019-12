Richtiger Bohrer gesucht Bühl/Schwarzwaldhochstraße/Baden-Baden (gero) - Angelika Pfistner war erwartungsgemäß bestens präpariert, aber genauso desillusioniert wie schon beim letzten Termin im April 2017: Gestern Vormittag ließ die Diplom-Rechtspflegerin vor dem großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Baden-Baden einen Aushang anbringen mit dem sinngemäßen Wortlaut: Zwangsversteigerung Hundseck abgesetzt. Der Betreiber der Aufhebung, das Landratsamt Rastatt, will die nächsten sechs Monate nutzen, um Ordnung ins chaotische Grundbuch zu bringen.



Der Erste Landesbeamte Jörg Peter möchte in dieser Frist geklärt sehen, ob die Rechtslage tatsächlich noch den Gegebenheiten beim letzten Zwangsversteigerungstermin vor zweieinhalb Jahren entspricht oder "anders zu beurteilen ist". Die Situation der Gläubiger, aber auch von potenziellen Interessenten müsse rechtlich klar und besser werden, erläuterte er gegenüber dem BT. Auch der Landkreis habe als Gläubiger seine "finanziellen Interessen zu wahren". Er "sitzt" noch auf Forderungen von 50 000 Euro, die Stadt Bühl als Baurechtsbehörde der Belegenheitsgemeinde Ottersweier von rund 46 000 Euro. Mit beiden Kommunen, aber auch mit den beiden türkischstämmigen "Eigentümergruppen" möchte der Landrat-Stellvertreter die Gespräche intensivieren und das weitere Vorgehen abstimmen. Peter wörtlich: "Ich meine, es lohnt sich, weitere sechs Monate hinzuzugeben." Dazu sei in der komplizierten Causa auf jeden Fall juristischer Sachverstand gefragt. Interessenten mit einem schlüssigen Nutzungskonzept seien jedenfalls vorhanden, sobald das Grundbuch in Ordnung gebracht sei, um dann den "Weg für einen Investor frei zu machen". Von dem Antrag des Landratsamts Rastatt auf Vertagung erfuhr Elisabeth Beerens, die Juristin der Stadt Bühl, die ebenfalls die Zwangsversteigerung betrieb, gestern früh aus der Zeitung. Sie setzt darauf, dass die Zeit nun genutzt werde, um den "gordischen Knoten rechtssicher zu durchschlagen". Das Landratsamt, meint sie, habe "alles richtig gemacht". Vieles im Leben passiere nun mal erst durch "äußeren Druck". Beerens fände es "ganz toll, wenn das Gebäude sauber und rechtssicher ersteigert werden könnte". Wie Rechtspflegerin Pfistner betonte, könnten die Gläubiger innerhalb von sechs Monaten eine Fortsetzung des Verfahrens beantragen. Neben dem Kaufpreis von einem Euro müsste der neue Eigentümer Verbindlichkeiten von 209 514 Euro übernehmen. Hinzu kommt ein Mindestgebot von 125 504 Euro. Die Abbruchkosten waren 2017 auf 325 000 Euro geschätzt worden. Diese Summe dürfte aber nicht reichen. Das alles für ein Objekt, das nach Einschätzung des Amtsgerichts nur einen Status hat: abbruchreif. Der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer bestätigte, dass seine Verwaltung in "vorausgegangene intensive Abstimmungsgespräche" eingebunden war. Seit Monaten seien Juristen mit der Aufarbeitung der verworrenen grundbuchrechtlichen Situation beschäftigt. Es bestünden Bestrebungen, außerhalb eines Zwangsversteigerungsverfahrens zu einer finalen Lösung zu kommen: "Insofern hilft die Fristverlängerung von sechs Monaten, ohne damit das Damoklesschwert der Zwangsversteigerung endgültig aufzugeben." Es seien halt "viele "Glücksritter" aus ganz Deutschland in der Meinung unterwegs, ein Hotel im Schwarzwald für einen Euro erwerben zu können, aber "null Ahnung" über die tatsächliche Faktenlage hätten. Genau dieses "unseriöse Gebaren" habe zu dem heutigen Zustand geführt. Für die Zukunft bedürfe es eines "grundsoliden Investors mit klarem und realistischem Blick für das Machbare", der zusammen mit der Gemeinde auf der Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans das Projekt Hundseck entwickle: "Wir suchen nach dem richtigen Bohrer für dieses dicke Brett."

