Beitrag für Innenverdichtung

Rebland-SG gegen TV Möglingen Baden-Baden (moe) - Nach der bösen Klatsche gegen Haunstetten haben die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck in Gröbenzell mit einem Sieg wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Möglingen soll nun der nächste Erfolg eingefahren werden (Foto: toto).

Startschuss für Millionenprojekt Sasbach (sp) - Es tut sich etwas bei der Heimschule Lender in Sasbach: Dort soll für 8,4 Millionen Euro eine Mehrzweckhalle gebaut werden. Am Dienstag wurde der Grundstein gelegt. Eine Zeitkapsel wurde neben der künftigen Bühne der Mehrzweckhalle eingelassen (Fot: sp).

Stubenarrest für Stubentiger? Tilburg (dpa) - Hauskatzen sollten künftig nach Ansicht niederländischer Juristen nicht mehr umherstreunen dürfen. Die Tiere gefährdeten die Artenvielfalt insbesondere von Vögeln, begründen Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität Tilburg ihren Vorstoß (Foto: dpa).

Faszination Kasperletheater Baden-Baden (vr) - Der Laienpuppenspieler Horst Basting (Foto: Rechel) hat mit "Weihnachten in Gefahr" ein Buch über Puppentheaterstücke veröffentlicht. Dem BT hat der Autor verraten, wie es zu seinem Erstlingswerk kam und wann er mit seinem Hobby angefangen hat.