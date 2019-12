Selten so gelacht im Bürgerhaus Bühl (ub) - Es ist kaum anzunehmen, dass bei einem Konzert der Klassik-Reihe im Bürgerhaus jemals so herzhaft gelacht wurde wie beim Auftritt des Pianisten Stephan von Bothmer. Das lag jetzt nicht am Spiel des virtuosen Tastenkünstlers, sondern an den humorigen Bildern, die er musikalisch begleitete. Der sympathische Mann mit Adelstitel ist wahrscheinlich der derzeit beste Stummfilm-Musiker und -Komponist, den Corinna Doba, die Chefin des Bühler Kulturtempels, eingeladen hatte, um Charlie Chaplin eine musikalische Stimme zu geben. Der runderneuerte Steinway-Flügel hat allerdings noch immer seine Tücken, im Diskant scheint er noch von einer Influenza angesteckt. Juckt aber in diesem Konzert nicht wirklich, denn von Bothmer spielt nicht Beethoven oder Bach: Zwei frühe Kurzfilme von Chaplin gilt es musikalisch in Szene zu setzen. Minimalistisch ist es nicht, da der Pianist zu Beginn noch anderes bietet. Aber da liegt der Haken. "Rhapsody in Blue" von George Gershwin klingt bei ihm so leicht verdaulich wie ein veganer Burger. Da fehlt schlichtweg der rhythmische Drive. Beim Thema Filmgeschichte kennt sich der Mann mit adligem Geblüt aber super aus. Und ganz toll ist die visuelle Darstellung von zehn Fingern und den 88 Tasten auf der Leinwand, auf der dann Charlie Chaplin seine erstaunlichen Slapstick-Nummern ausbreiten darf. Gar köstlich ist dies, und Gleiches gilt es auch über das Klavierspiel zu berichten. Da hören wir unvermittelt Skrjabin heraus, Satie auch oder Jazz-Anleihen eines Keith Jarrett. Das Geschehen auf der Leinwand wird von Stephan von Bothmer punktgenau in Töne umgearbeitet. Wenn der Vagabund, von Chaplin so meisterhaft in Szene gesetzt, ein vom Leben Gebeutelter darstellt, wechselt Bothmer ins Moll-Fach, wenn der entflohene Sträfling in "The Adventure" ins Wasser hüpft, um Menschen zu retten, spritzt dem Zuhörer förmlich das Wasser ins Gesicht. Noch besser, auf die gastronomische Szene Bühls bezogen, erscheint der Film "The Rink". Chaplin arbeitet als Kellner in einem Restaurant. Nachdem er sich bei der Arbeit amüsiert hat, indem er das Lokal gehörig durcheinanderbrachte, geht er in der Mittagspause Rollschuhlaufen. Auf der Rollschuhbahn zeigt Charlie, was er kann. Er rettet außerdem eine junge Dame vor einem lästigen Verehrer und wird daraufhin zu einer Gesellschaft bei den Eltern des Mädchens geladen. Charly wirbelt auch diese Party gehörig durcheinander. Und der Pianist tut es ihm gleich. Weil er punktgenau sich diese Sequenzen zu Herzen genommen hat.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Steinway-Flügel wieder in Bühl Bühl (red) - Er ist wieder da: Nach einer Generalüberholung ist der Steinway-Flügel ins Bürgerhaus Neuer Markt zurückgekehrt und wieder einsatzbereit. Rund 20 000 Euro musste die Stadt Bühl nach eigenen Angaben in die Generalüberholung des Flügels investieren (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Er ist wieder da: Nach einer Generalüberholung ist der Steinway-Flügel ins Bürgerhaus Neuer Markt zurückgekehrt und wieder einsatzbereit. Rund 20 000 Euro musste die Stadt Bühl nach eigenen Angaben in die Generalüberholung des Flügels investieren (Foto: Stadt). » - Mehr Bühl

Im Bürgerhaus erklingt Klassik Bühl (red) - Einen Platz im Programm des Bürgerhauses haben klassische Konzerte. Für die Veranstaltungen, sechs pro Saison, engagiert das Kulturzentrum hochkarätige Musiker aus aller Welt. Den Auftakt in der Spielzeit macht das Gottesauer Ensemble am Dienstag, 15. Oktober (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Einen Platz im Programm des Bürgerhauses haben klassische Konzerte. Für die Veranstaltungen, sechs pro Saison, engagiert das Kulturzentrum hochkarätige Musiker aus aller Welt. Den Auftakt in der Spielzeit macht das Gottesauer Ensemble am Dienstag, 15. Oktober (Foto: pr). » - Mehr