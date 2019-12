Werbetafel nicht im Sinne der Stadt

Gaggenau



Firma Gerhard Lang will erweitern Gaggenau (uj) - Einstimmig fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Die Firma Gerhard Lang Metall-Recycling in Bad Rotenfels will erweitern. Für das Vorhaben muss unter anderem ein städtischer Gartenabfallplatz weichen (Foto: Walter).