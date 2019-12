Frostige Landschaft - und doch noch Herbst

Von Sarah Reith Bühl - Zum ersten Mal richtig winterlich sah dieser Tage die Landschaft rund um Bühl aus. Doch der Frost war nur oberflächlich, wie Thomas Hörnle, Sprecher für den Bereich Bühl beim NABU Bühl/Achern, betont. Insgesamt sei die Natur "spät dran" in diesem Jahr. Für Gartenbesitzer und Spaziergänger gibt es vor diesem Hintergrund einiges zu beachten. Ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht, und auch in den vergangenen Tagen war der Boden noch nicht gefroren, so der NABU-Sprecher: Es habe nur eine leichte Deckschicht aus Frost gegeben. Das habe auch Auswirkungen auf die Tierwelt. So seien etwa bei Unzhurst noch vier Störche unterwegs: Solange die Vögel noch ausreichend Nahrung fänden, hätten sie keinen Anlass, den Abflug in den Süden anzutreten. Manche blieben mittlerweile sogar den ganzen Winter hier. Allgemein beobachtet Hörnle die Tendenz, dass der Winter später beginnt als noch vor einigen Jahren. Oft gebe es auch im Höhengebiet erst im Januar oder Februar größere Mengen Schnee, während man früher schon im Dezember regelmäßig genug zum Skifahren gehabt habe. Dass es in diesem Jahr so lange warm geblieben sei, habe auch dazu geführt, dass die Blätter spät von den Bäumen fielen und zum Teil noch immer daran prangen. Viele Gartenbesitzer hätten deshalb noch große Laubhaufen auf ihren Grundstücken, berichtet Hörnle. Diese solle man nun aber möglichst nicht mehr entfernen, um vor Weihnachten und dem Jahreswechsel den Garten "aufzuräumen", warnt Hörnle. Denn in den Haufen könnten sich bereits Kleinstlebewesen wie Insekten zur Überwinterung zurückgezogen haben. Auch Igel könnten dort schon ihren Winterschlaf angetreten haben. Für die Tiere sei es sehr wichtig, den Haufen bis zum Frühjahr unangetastet zu lassen. Denn trotz der relativ warmen Temperaturen sei die Tierwelt teilweise schon auf Winterruhe eingestellt. Deshalb empfiehlt Hörnle auch, bei Ausflügen durch die malerische Winterlandschaft auf den Wegen zu bleiben, um keine Tiere aufzuschrecken. Diese müssten sich ihre verbliebene Energie schließlich bis zum Frühjahr einteilen. Auch wenn man irgendwo einen scheinbar geschwächten Vogel sitzen sehe, empfiehlt er, diesen in Ruhe zu lassen und keine "Rettungsversuche" zu starten: Es sei gut möglich, dass das Tier einfach nur die Wärme der Sonnenstrahlen ausnutzen wolle. Ansonsten rät der NABU-Sprecher schlicht: "Immer raus an die frische Luft." Ob herbstlich oder doch schon winterlich: Malerische Aussichten bieten sich allemal.

