Beitrag für Innenverdichtung

Rebland-SG gegen TV Möglingen Baden-Baden (moe) - Nach der bösen Klatsche gegen Haunstetten haben die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck in Gröbenzell mit einem Sieg wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Möglingen soll nun der nächste Erfolg eingefahren werden (Foto: toto).