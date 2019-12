Gäste aus Vilafranca mit Ovationen belohnt

Beide Chöre präsentierten sich kontrastreich - der "Liederkranz" mit mehr als 35 Sängern mit traditionellen Weihnachtsliedern, dezent und feierlich vorgetragen, bei den Gästen rund 20 Sänger mit katalanischem Temperament. Beide Formationen schafften es gleichermaßen, die Freude auf Weihnachten und den damit verbundenen Zauber eindrucksvoll zu transportieren.

Gleich zu Beginn kam das Publikum durch den gemeinsamen Auftritt beider Chöre in den Genuss von mehr als 55 gut eingeübten Stimmen. Günther Siegwarth dirigierte und sein spanischer Kollege Argemi Curto gab den Rhythmus auf einer Cajon vor. Die Besucher fühlten sich bei den schwungvollen Takten spontan zum Mitklatschen animiert.

Der erste Part des Konzerts blieb den Sängern aus Vimbuch vorbehalten. Der Chor befindet sich mit über 40 Gesangsstimmen in der komfortablen Lage, mehrstimmiges Liedgut in verschiedenen Variationen präsentieren zu können. Der ausgewogene Klang kam bei den traditionellen Weihnachtsliedern optimal zur Geltung. Warm ums Herz wurde es den Zuhörern beim zarten Klang von "Es ist ein Ros' entsprungen". Sehr gut arbeiteten die Sänger die Vokalformung heraus, mit dem Ergebnis einer sehr guten Textverständlichkeit, die bei der alpenländischen Version von "Still, still, still" zum Tragen kam. Einfühlsam sangen die hohen Stimmen das Kindlein in den Schlaf, während die Bass- und Tenorstimmen das rhythmische Fundament lieferten - jede Strophe ein Genuss. Überhaupt wirkten die über Taktlängen tief gehaltenen Stimmen auch bei "Der kleine Trommler" sehr ergreifend.

Eine stilistische Zäsur vollzogen dann die Sänger aus Katalonien mit dem Hippie-Song "Let the sunshine". Sie brachten ein Repertoire zu Gehör, dass auf die Größe und Stimmen des Chors passend zugeschnitten war. Raus aus der Behaglichkeit und rein in die Welt der pulsierenden Takte hieß es für die Zuhörer mit dem Titel "Let me wait for you". Die Sänger tänzelten und gestikulierten mit fröhlichen Gesichtern. Dabei bewies der Gospelchor ein ausgeprägtes Gespür für Dynamik. Am Klavier begleitete Daniel Gonzalez, Argemi Curto dirigierte. In den Reihen der katalanischen Chormitglieder befindet sich ein hervorragender Leadsänger, Franscesce Creixel Herrando. Wenn er seine kräftige, klare Stimme intensivierte, vermittelte dies den Eindruck, als würde ein Verstärker aufgedreht - so sehr erfüllte das Timbre den Kirchenraum. Am Ende des im Balladenstil vorgetragenen "Jesus promised" folgte ein hingebungsvolles "Yeah". Das Publikum jubelte. Mit "Oh, happy Day" krönten die Katalanen das außergewöhnliche Hörerlebnis. Unter den Gästen befand sich auch "Hausherr" Pfarrer Thomas Fuchs. Sein Urteil: "Ganz große Klasse."