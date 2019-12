Hard-Rock im Dienste der Nächstenliebe

Bühl

Adventsmarkt startet am Freitag Bühl (efi) - Die Hütten sind aufgebaut, Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung sind installiert. Beste Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Ambiente, wenn OB Hubert Schnurr am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz den 45. Adventsmarkt eröffnet (Foto: bema/av).

Baden-Baden

Selten gespielte Werke erklingen Baden-Baden (vgk) - Seit 2015 geben die Organistin Katrin Düringer und der Hornist Peter Bromig gemeinsame Konzerte. Zu hören sind dabei oft selten gespielte Werke, so war es auch in der Abteikirche in Lichtental. Weit spannte dabei das Duo den musikalischen Bogen (Foto: Gareus-Kugel).

Rheinmünster

Finale mit Blasmusik Rheinmünster (iru) - "Diesmal hatten wir richtiges Glück mit dem Festwetter", freute sich der Vorsitzende des Musikvereins Schwarzach, Björn Friedmann, am Ende des dreitägigen Klosterhoffests. Die Musikvereine aus Seebach und Vimbuch bestritten das Finale (Foto: iru).

Bühl

Brunnenfest endet vorzeitig Bühl (ar) - Im kommenden Jahr feiert das vom Musikverein Weitenung alljährlich zum Ferienstart organisierte "Brunnenfest" seinen 30. Geburtstag. An Attraktivität hat der Open-Air-Hock nichts verloren. Ein Unwetter sorgte am Freitagabend aber für ein vorzeitiges Ende (Foto: Gangl).