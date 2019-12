"Wegschauen ist Kapitulation vor der Verantwortung"









Und er zieht einen aktuellen Vergleich zur unendlichen Geschichte um die Hundseck-Ruine: "Dieses traurige, provozierende Schicksal darf nicht Pate stehen." Vor allem für die Stadt Bühl gebe es gute Gründe, sich mit Dankbarkeit des Engagements der Unternehmerpersönlichkeit Mitte der 80er Jahre zu erinnern, schließlich habe Grundig 160 Millionen Mark in die Hand genommen, um diesen "kosmopolitischen Sehnsuchtsort mit Hotel und Sanatorium" samt Arbeitsplätze zu retten. Dabei habe Grundig vor allem das "entschlossene Handeln" Bühler Akteure imponiert. Die Sparkasse übernahm damals per Zwangsverwaltung den Hotelbetrieb, der keine Liquidität mehr besaß, um die erforderliche Zeit für die Investorensuche zu sichern. Der damalige Ministerpräsident Lothar Späth und OB Ulrich Wendt überzeugten Max Grundig schließlich zum Einstieg. Seine Bedingung war klar und anspruchsvoll: Umgehende Baugenehmigung nach dem Zuschlag bei der Zwangsversteigerung in Baden-Baden. Das Bühler Rathaus koordinierte in der Folge das hochkomplexe Mammutprojekt, und Wendt konnte nur wenige Tage nach dem Eigentumswechsel nach einer Sondersitzung des Gemeinderats dem eigens mit Frau Chantal angereisten Max Grundig den roten Punkt überreichen. Von den millionenschweren Großaufträgen profitierten Unternehmen in der ganzen Region. 1986 erstrahlte dann das Schlosshotel in neuem Glanz.

Nach der Übernahme durch osteuropäische Spekulanten ist das Schlosshotel seit Jahren dem Verfall preisgegeben, weil diese weder ihre Pflichten wahrnehmen, noch ihrer Verantwortung gerecht werden. Wendts Mahnung an die Politik: "Einfach wegschauen, ist Kapitulation vor der Verantwortung!"