Erst nach fünf Zugaben ist Ruhe im Kaminstudio

(mf) - Was für eine Kraft und was für eine Energie! Peter Götzmann und seine acht Musiker-Kollegen lieferten beim zweiten "Feuerabend" im Kaminstudio Anselment ein wahres Feuerwerk ab, eine hoch-brisante Mischung aus Jazz, Funk, Soul, immer groovy, immer kreativ. Erst nach fünf Zugaben gaben sich die Konzertgäste gegen Mitternacht zufrieden. Sie konnten einfach nicht genug kriegen von dieser mitreißenden Musik, die nach Bühl brachte.

Seit neun Jahren kommt der Schlagzeuger in das Kaminstudio. Er passt haargenau in Sonja und Wolfram Bachs Erfolgskonzept für die winterliche Kulturserie. Was beim Publikum gut ankommt, wird wieder eingeladen. Keine Frage, dass die Band nach diesem erfolgreichen Konzert, das in Kooperation mit dem Folk-Club organisiert war, gleich wieder verpflichtet wurde. Mit dabei sind Rolf Hillert (Percussion), Niklas Braun (Bass) und Joe Völker (Keyboard). Sie bilden den stabilen Rahmen für die musikalischen Eskapaden.

Nachdem der langjährige Gitarrist von JazzHoppRhythm, Michael Rüber, verstorben ist, spielte die Band ihm zu Ehren "I Got It Goin' On". Es ist ein krachender Song, den Sean Guptil aus Karlsruhe großartig rappte. Der Jazztrompeter und Sänger Sean Guptil, Pianist Joe Völker und Pirmin Ullrich am Saxofon bekamen immer wieder viel Raum, hoch-virtuose Solis zu entwickeln. Daneben hat Guptil eine Soul geprägte Stimme. Er greift immer wieder zum Mikrofon; es sei denn, dort steht Lisay Torranzo. Die Sängerin und Gitarristin kommt direkt aus der kubanischen Musikmetropole Havanna. Sie bereichert das Konzert mit kubanischen Rhythmen und gefühlvollen spanischen Liedern, spielt einen Bolero und Samba. Im Hintergrund agiert dabei die Percussion-Gruppe. Sind Peter Götzmann und Rolf Hillert an sich schon ein routiniertes, schlagkräftiges Team, das sich immer wieder rasante Battles liefert, so haben sie sich dieses Mal noch verstärkt.

Und auch hier gibt es erstmals weibliche Unterstützung: Cris Gavazzoni aus Brasilien hat in ihrer Heimat, in Mainz und in Mannheim Musik studiert. Die zierliche Musikerin hält mühelos mit beim mächtigen Trommelfeuer. Immer wieder findet sich das Trio zu solistischen Percussion-Einheiten zusammen.

Vielleicht sind es auch Erfahrung, Intuition und das Wissen um die Vollblutmusiker an seiner Seite, die ihn musikalische Experimente wagen lassen. Er hatte die Chinesin Cai Jingtin eingeladen, die derzeit in Karlsruhe Musik studiert. Sie brachte die Zheng mit, ein sehr altes Saiteninstrument, das einer querliegenden Harfe ähnelt. Nach ihrem Solo ("Dance of Yi") wagt die Band ein gemeinsames Spiel. "Das ist spontan und nicht geübt", erklärt Götzmann. Und so entsteht eine ganz ungewöhnliche Klangwelt. "So eine Art Musik zu machen, ist das Schönste überhaupt. Und eigentlich kann man nur so wirklich gute Musik machen", freut sich Peter Götzmann über den gelungenen Abend. Das begeisterte Publikum empfindet das genauso.