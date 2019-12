Weihnachtsspiel regt zum Nachdenken an Bühlertal (eh) - Mit viel Musik, Gesang, einer märchenhaften Ballettdarbietung und einer inhaltlich auf den Punkt gebrachten weihnachtlichen Theaterszene beschenkte eine Vielzahl von Bühnenakteuren die älteren Mitbürger, die am Sonntag zur Adventsfeier der Gemeinde Bühlertal ins Haus des Gastes gekommen waren.



Mit dieser Feier wolle man die ältere Generation, deren Erfahrung und Lebensklugheit eine Bereicherung sei, in den Mittelpunkt stellen, meinte Bürgermeister Hans-Peter Braun. Rund 1 370 Personen ab 70 Jahre habe die Einladung gegolten. Erfahrungsgemäß nehme rund ein Viertel diese an. "Es ist eine Anerkennung dafür, was Sie in Familie und Gesellschaft geleistet haben und immer noch leisten." Braun dankte auch allen, die zum Gelingen des Nachmittags beitrugen. Mit vorweihnachtlichen Weisen auf der Drehorgel stimmte Christian Frey auf die Feier ein. Der Flötenkreis der Pfarrei Liebfrauen unter der Leitung von Elke Braun führte diese Einstimmung fort. Während die Leiterin selbst mitmusizierte und Christina Hörth mit der Gitarre begleitete, zeigten die sehr jungen Flötistinnen, dass sie ihre Instrumente bereits sicher und souverän beherrschen und mit Spielfreude dabei sind. Rasant ging es weiter mit der Aufführung des Handlungsballetts "Dornröschen" in drei Akten durch die Bühler Ballettschule Elisabeth Lust. Fast 100 Tänzerinnen und Tänzer von drei bis 67 Jahren wirkten mit. Die Darbietung zur Adventsfeier war gleichzeitig die Premiere. Die Gesamtleitung und die Ausstattung oblagen Elisabeth Lust. In den Hauptrollen waren die Ballettschüler Mira Müller (Dornröschen) und Marek Rauber (Prinz), außerdem die Lehrkraft der Ballettschule Marie Glinka (gute Fee) zu sehen. Ein junger Komponist aus Lauf hatte speziell für dieses Ballett die musikalische Vorlage des Stücks von Pjotr I. Tschaikowsky stellenweise ergänzt, indem er die Untermalung zum Auftritt der bösen Fee Carabosse selbst komponierte. Weiterer Höhepunkt war der rundum gelungene Auftritt der Drittklässler der Franziska-Höll-Schule. Mit der Theaterinszenierung "Das ganz besondere Geschenk", unter Leitung von Bianca Haas, Eva Lebel und Andrea Hochstuhl brachten sie die weihnachtliche Botschaft klar auf den Punkt. Die Rahmenhandlung zeigte, wie sich Kinder in der Schulpause über Weihnachten unterhalten und sich gegenseitig übertrumpfen, welche Geschenke sie bekommen. Nur Katja bohrt tiefer und will herausfinden, was der eigentliche Sinn des Weihnachtsfestes ist. "Nur große Geschenke und gutes Essen können nicht der Sinn sein. Und wieso erhält Jesus, dessen Geburtstag schließlich gefeiert wird, eigentlich keine Geschenke?", fragt sie und macht sich auf die Suche nach einem Geschenk für Jesus. Beim Krippenspiel hört Katja aufmerksam die Botschaft des Engels und der Hirten. Nun weiß sie das Geschenk: "Schenken wir Jesus unsere Liebe, unser Vertrauen, unser Herz", lautet ihre Empfehlung ans Publikum. Dem MGV Eintracht Gertelbach unter der Leitung von Sylvia Jürges gehörte anschließend die Bühne. Sie boten "Rorate", "Es kommt ein Schiff geladen" und "Süßer die Glocken nie klingen" dar und luden dann zum gemeinsamen "O du fröhliche" ein. Den musikalischen Abschluss übernahmen die Bühlertäler Musikanten unter der Leitung von Simon Mink. Das Publikum belohnte alle Mitwirkenden der Adventsfeier mit langem Beifall. Darin einbezogen wurden auch die zahlreichen Ehrenamtlichen der Frauengemeinschaft St. Michael unter Leitung von Elsbeth Höll. In Service und Küche sorgten sie dafür, die Senioren auch kulinarisch zu verwöhnen.

