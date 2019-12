Wertvolle Minuten gehen verloren

So geschehen in der Nacht zum Montag. "Wir wurden um 0.48 Uhr alarmiert", berichtet Reith. Geschlagene 14 Minuten habe es dann gedauert, bis der Einsatzort erreicht war. "Normal wären sechs Minuten gewesen", erklärt der Kommandant. Die ungewöhnlich lange Verzögerung resultierte aus einer Großbaustelle im vorderen Teil der Haabergstraße, die den Floriansjüngern den direkten Weg abschnitt.

Stattdessen mussten die insgesamt 14 Feuerwehr-Fahrzeuge (inklusive Unterstützung aus Bühl und Baden-Baden) die Abzweigung zur Haabergstraße rechts liegen lassen und die Hauptstraße weiter hoch bis zum einstigen Hotel Schindelpeter. Die weitere Fahrt (jener mit der Kirche ums Dorf nicht unähnlich) führte über die große Talbrücke der Eichwaldstraße hoch in Richtung Neusatzeck. Kurz davor, am Buchkopf, ging's recht ab in die schmale, kurvenreiche Schwarzwaldstraße und wieder hinunter zur Haabergstraße, bis der Brandort schließlich von hinten erreicht war. "Die Strecke ist extrem eng, da kann man nicht schnell fahren", so Reith.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits gehörig unter Feuer. Flammen schlugen aus den geborstenen Fenstern, weiteres Unheil drohte. Reith: "Mit der Riegelstellung konnten wir ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern." Vier Mann konzentrierten sich darauf, das Feuer von innen zu bekämpfen. Beim Außenangriff leistete die Bühler Drehleiter wertvolle Dienste. "Um 1.20 Uhr hatten wir den Brand unter Kontrolle", so Reith. 39 Aktive aus Bühlertal, Baden-Baden und Bühl waren im Einsatz. Hinzu kamen 20 Kräfte der DRK-Bereitschaft und des Rettungsdienstes. Zwei Bewohner, ein Mann und eine Frau, die sich rechtzeitig in Sicherheit hatten bringen können, wurden wegen der Rauchentwicklung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Als gegen 3 Uhr auch der letzte Funke gelöscht war, machte sich ein Dutzend Helfer des Technischen Hilfswerks daran, mit Holzplatten und Planen das Dach zu sichern. Da das Haus nicht mehr bewohnbar war, ließ Bürgermeister Hans-Peter Braun die Bewohner in einem Hotel unterbringen.

Zur Brandursache lagen der Polizei gestern noch keine näheren Erkenntnisse vor, das Polizeirevier Bühl übernahm die Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt.