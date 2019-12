Bühler Jahrbuch steht vor dem Aus

Details wollte Bürgermeister Wolfgang Jokerst auf BT-Nachfrage noch nicht nennen. Er bestätigte aber, dass das Jahrbuch im Januar auf die Tagesordnung des Gemeinderats kommen soll. Das Gremium soll nach BT-Informationen dann entscheiden, ob das Jahrbuch eingestellt wird.

Das hochwertig gestaltete Jahrbuch erscheint in der derzeitigen Form seit 2014. Es bietet alljährlich auf knapp 300 Seiten Beiträge zu aktuellen und historischen Themen sowie eine Rückschau auf das Jahresgeschehen. Marco Müller vom Stadtgeschichtlichen Institut obliegt seither die redaktionelle Betreuung, die Jahreschronik erstellt sein Kollege Patrick Götz.

Das von der Stadt initiierte und geförderte Buch wurde anfangs in einer Auflage von 1 000 Exemplaren pro Jahr produziert, berichtet Müller. Später sei die Auflage auf 750 Stück reduziert worden. Denn: Die Nachfrage hielt sich in Grenzen. 200 bis 250 Bücher seien in etwa pro Jahr verkauft worden. Rechne man die Exemplare dazu, die von der Stadt bei verschiedenen Anlässen verschenkt worden seien, komme man auf einen Absatz von 400 bis 500 Büchern pro Jahr. Die Publikation stehe in der Tradition des alten Bühler Heimatbriefs, den es seit den 1960er Jahren bis 2012 gegeben habe. Natürlich hätte man sich gewünscht, "dass ein bisschen mehr verkauft worden wäre", macht Müller deutlic h. Dennoch sei es bedauerlich, wenn das Buch eingestellt werden sollte. Das sieht auch Meike Heekerens vom Bühler Verlag "Seitenweise" so, der das Jahrbuch produziert. Das Buch sei etwas Besonderes, und man habe auch über die Stadtgrenzen hinaus viel positive Resonanz dafür bekommen, unter anderem von Stadtarchiven aus der Region. Wenn die Reihe nun eingestellt würde, sei das nicht nur für den Bühler Verlag als beauftragten Dienstleister schade, sondern auch in ideeller und kultureller Hinsicht.

"Die Absatzzahlen haben nicht gestimmt, das muss man einfach sagen", macht auch Heekerens klar. Allerdings könne man die Bedeutung des Jahrbuchs nicht nur daran messen. Eine solche Veröffentlichung sei für die Zukunft ein wertvolles Nachschlagewerk. Es leiste einen Beitrag zur Bewahrung von Brauchtum und Erinnerungen. Wie ein privates Fotoalbum könne man es auch in fünf, zehn oder 20 Jahren aus dem Regal ziehen und sagen: "Schau mal, was damals war." Wenn eine solche Publikation erst einmal eingestellt sei, werde es schwierig, etwas Derartiges wieder zu initiieren, fürchtet sie. Als 2012 die Vorgängerpublikation eingestellt wurde, sei die Enttäuschung in der Stadt zudem groß gewesen. "Es wäre zu wünschen, dass so etwas nicht wieder passiert", wirbt sie für eine Fortsetzung des Projekts.

Wer die ersten fünf Bände noch nicht hat, soll übrigens nun noch seine Sammlung komplettieren können. Man plane, die Jahrbücher 2014 bis 2018 demnächst als Paket zum Preis von nur noch 25 Euro anzubieten, kündigt Heekerens an.