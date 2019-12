Junge Katalanen wärmen das Herz

(jure) - Stimmungsvoll - das Attribut beschreibt nicht nur gut die Musik, die beim Jahreskonzert des Musikvereins in der Tullahalle erklang, sondern auch die mit Farbe, Licht und ausstrahlender Wärme erzeugte Atmosphäre. Unterm Sternenhimmel, mitten in einem Adventskranz, verzauberten katalanische und badische Musiker mit ganz unterschiedlichen Kompositionen.

Seit vielen Jahren gestaltet der Musikverein Vimbuch sein Jahreskonzert im Doppel mit einer zweiten Kapelle. Erstmals nahmen keine Blasmusiker im ersten Programmteil auf der Bühne Platz, sondern Gitarristen, Streicher und Flötisten. Sie waren eigens aus der Bühler Partnerstadt Vilafranca del Penedès angereist, nachdem Musikvereinsvorsitzender Frank Kistner im Frühjahr bei einem Besuch in der katalanischen Stadt Kontakte geknüpft hatte. "Das ist ein Meilenstein in unserer Partnerschaft", freute sich Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Die Musikschule "Clau de Sons", 2001 gegründet, pflege einen bemerkenswerten kulturellen Austausch und trete erstmals in Deutschland auf.

Hierfür hatten die drei Ensembles vor allem Musik aus ihrer Heimat mitgebracht. Den Auftakt übernahm das Gitarrenensemble, das neben barocken Klängen auch Country Rock und Opernmusik (aus "Carmen") präsentierte. Verspielte und harmonische Töne gab es mit dem Flötenensemble, das mit der Drachengeschichte "La Vibria" mystische Stimmung erzeugte, bevor es bei einem katalanischen Volkslied und Folklore rhythmusreicher wurde. Die Krönung vollzog das Streichorchester, das mit dem Allegretto aus "Palladio" brillant intonierte und mit einem Auszug aus "Romeo und Julia" die Besucherherzen endgültig rührte. Das war, wie von Frank Kistner versprochen, "mal etwas ganz anderes". Gemeinsam stellten die Gäste das katalanische Weihnachtslied "el Cant dels Ocells" vor und den äußerst schwungvollen Tanz "La Sardana de la Festa Major". Erst nach einer Zugabe durften die jungen Gäste die Bühne verlassen.

Kontrastreich gestaltete sich das Konzert des Musikvereins unter Leitung von Alfred Hess, der mit seiner Kapelle einige äußerst anspruchsvolle Stücken einstudiert hatte. Mit dem russischen Marsch "Abschied der Slawin" gelang ein kraft- und schwungvoller Auftakt. Von fröhlichem und feierlichem Charakter war das sicherlich schwierigste Werk, die "Alvamar Overture", geprägt. Ob es nun die feierlichen Akkorde waren, die an Glockenschläge erinnerten, das dominante Spiel der Klarinetten oder der synkopierte Rhythmus - die Ouvertüre war in jedem Fall mitreißend. Jazz- und Swing prägten das Medley "A most wonderful Christmas" mit angelsächsischen Weihnachtsliedern. Lateinamerikanisch angehauchte Rhythmen vermittelten ein unbeschwertes Lebensgefühl bei "Under the Boardwalk". Während Fabian Kistner am Flügelhorn als Solist glänzte, war das Orchester gefordert, den Güiro-Klang mit den Handflächen zu erzeugen. "Keine Panik", so kündigte der erfahrene Moderator Hartmut Krüger das "hammergrasse" Medley "Udo Lindenberg" an, das die Besucher unter anderem in den "Sonderzug nach Pankow" einsteigen ließ.

In Anlehnung an den Grand-Prix der Volksmusik entstand das Werk "So schön ist die Blasmusik", das die Kapelle mit so viel Spielfreude intonierte, dass die Zugabe eine Polka sein musste. Theresa Reeg (Flügelhorn) und Daniel Fritz (Tenorhorn) "malten" zunächst das Fichtelsteiner Bergpanorama, bevor die Kapelle schwungvoll einsetzte. Das Publikum klatschte begeistert mit.