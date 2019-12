Ex-Freundin "heimtückisch getötet"

Wie berichtet, hatte die Polizei den jungen Mann am 24. September noch am Tatort im Obertal im Zinken Büchelbach festgenommen. Aus dem Haus war um die Mittagszeit ein Notruf abgesetzt worden, das 20-jährige Opfer konnte aber nicht wiederbelebt werden. Es handelte sich um die Ex-Freundin des nun Angeklagten. Zunächst bestand gegen ihn der Verdacht des Totschlags, später erkannten die Ermittler Mordmerkmale. Dieser Verdacht hat sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft in den vergangenen Wochen nun offenbar erhärtet: Am 25. November sei Anklage wegen Mordes beim Landgericht Baden-Baden erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit.

Dem 24-Jährigen wird jetzt zur Last gelegt, seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Bühlertal "heimtückisch getötet" zu haben, wie die Staatsanwaltschaft weiter formuliert. Er habe mit der jungen Frau vereinbart, dass sie nach der zuvor erfolgten Trennung in seiner Wohnung verbliebene persönliche Gegenstände abholen könne.

Angeklagter schweigt



in Vernehmungen



"Die Ahnungs- und Wehrlosigkeit der jungen Frau ausnutzend", habe er sie dann erwürgt, unmittelbar nachdem sie zu ihm gekommen sei. Sollte sich dieser Vorwurf der Staatsanwaltschaft vor Gericht bestätigen, wäre das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt.

Dass die junge Frau erwürgt wurde, haben rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben. Die Tat erfolgte offenbar mit bloßen Händen: Anhaltspunkte, dass bei der Tat Hilfsmittel benutzt worden wären, gab es nicht. Bei den Ermittlungen gab es zudem Hinweise, dass der Beschuldigte schon am Tag vor der Tat Überlegungen angestellt hatte, seine Ex-Freundin zu töten (wir berichteten). Der Beschuldigte selbst, ein deutscher Staatsbürger, hatte bei der Polizei und beim Haftrichter keinerlei Angaben zum Geschehen gemacht. Dabei blieb es bis zum Abschluss der Ermittlungen, erläuterte Staatsanwalt Michael Klose auf Nachfrage: Bei offiziellen Vernehmungen habe sich der 24-Jährige nicht geäußert.

Die 20-Jährige stammte nach BT-Informationen aus Bühl. Sie arbeitete dort in einem Großunternehmen. Außerdem war sie in einem hiesigen Fastnachtsverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr eines Stadtteils aktiv. Bei den Floriansjüngern engagierte sie sich als Jugendbetreuerin.

Wann genau das Verfahren am Landgericht beginnt, steht noch nicht fest. Dies könnte im Januar oder Februar kommenden Jahres der Fall sein. Da der 24-Jährige sich in Untersuchungshaft befindet und diese sich nicht länger als sechs Monate hinziehen darf, bevor ein Prozess beginnt, muss die Verhandlung allerspätestens Mitte März starten.