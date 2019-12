Kulturreihe k ommt gut an



Von Sarah Reith



Bühlertal - Wenn Organisator Jürgen Brügel, Bühlertals Bürgermeister Hans-Peter Braun und Tourist-Info-Chef Tino Rettig über die Reihe "Live im Gewölbekeller" sprechen, ist ihnen der Stolz anzumerken. Kein Wunder: Das Kulturangebot ist mittlerweile über die Grenzen der Talgemeinde hinaus beliebt, die Konzerte sind meist ausverkauft, und dank ehrenamtlichen Engagements und Sponsoren muss die Gemeinde nicht einmal draufzahlen.



Sechs Veranstaltungen im intimen Rahmen des Gewölbekellers sind auch 2020 wieder geplant. Und erneut werden verschiedene Stilrichtungen abgedeckt, wie Bürgermeister Braun jetzt bei der Vorstellung des Programms deutlich machte. Das Angebot sei gut eingeführt, ergänzte Tourismus-Chef Rettig, auch zahlreiche Abonnenten, die gleich alle Konzerte besuchen wollen, gebe es. Außerdem werde die Kulturreihe von Spendern unterstützt, sodass man die Eintrittspreise im Rahmen halten könne und unterm Strich keine Kosten für die Gemeinde entstünden. Dass das möglich ist, liegt auch am Team ehrenamtlicher Helfer rund um Jürgen Brügel und Roland Jung. Im Schnitt seien zwölf Personen engagiert, acht bis neun Helfer benötige man pro Konzertabend. Über die eingeladenen Künstler entscheiden Brügel und Jung als Cheforganisatoren - jeder sucht drei Interpreten aus. So entstehe eine gute Mischung, betont Brügel: Es gebe "rocklastige" Abende, die eher seinem Geschmack entsprächen, ebenso wie "Mundart", für die Jung eine Leidenschaft habe. Man versuche stets, Künstler aus der Region zu berücksichtigen, aber auch neue Akzente zu setzen. Aus zahlreichen Bewerbern wurden folgende Interpreten für Auftritte (Start immer um 20 Uhr) ausgewählt: Sandie Wollasch und Matthias Hautsch, 25. Januar: Die Sängerin und der Gitarrist sind in der Region bekannt. "Unplugged und aufs Wesentliche reduziert" ist ihr Auftritt laut den Veranstaltern, versprochen werden gefühlvolle Momente und facettenreiche Klänge. Trick 17, 14. März: Die vier gestandenen Rock' n' Roller der Band aus Rastatt hauchen klassischen Rock- und Blues-Titeln neues Leben ein. Airelatino, 4. April: Die Formation entführt die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Südamerika in die Heimat des Bossa Nova, Samba und der Milonga. Neben traditionellen Stücken aus Brasilien, Kuba, Argentinien und Venezuela spielt Airelatino auch Eigenkompositionen. Hot Club du Naxe, 18. September: Diese Gruppe reist für den Auftritt in Bühlertal extra aus Innsbruck an, die Sängerin Isobel Cope stammt aus London. Bei ihrer "begnadeten Stimme" kommt Organisator Brügel richtig ins Schwärmen. Die Band wartet auch mit vielen Eigenkompositionen auf, die laut den Organisatoren das träumerische und impulsive Timbre des Gipsy-Jazz stilsicher in die Jetzt-Zeit überführen. Marcel Adam, 23. Oktober: Der Liedermacher, Autor und Komponist aus Lothringen mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung ist laut Organisator Brügel längst Kult. Er singt auf Englisch, Französisch und Elsässisch. Martin Wangler, 28. November: Der Kabarettist und Schauspieler, vielen bekannt als "Fidelius Waldvogel" in der SWR-Serie "Die Fallers", singt und erzählt alte und neue Lieder sowie Geschichten aus dem Schwarzwald. Laut Brügel kommt er mit Akkordeon und Gitarre in die Talgemeinde und läutet mit Musik und Humor die Adventszeit ein. Karten kosten im Vorverkauf 12, an der Abendkasse 15 Euro pro Veranstaltung. Verkauft werden sie von der Tourist-Info Bühlertal, (07223) 7101180.

