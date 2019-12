Robuste IT-Systeme für die Bundeswehr

Von Scherzheim aus werde die Bundeswehr fit für das digitale Zeitalter gemacht. Davon machten sich der Abgeordnete und der CDU-Gemeindeverband Lichtenau im Rahmen einer Betriebsbesichtigung ein Bild.

Der von Martin Bertsch im Jahr 1987 gegründete mittelständische IT-Betrieb bietet einer Pressemitteilung Whittakers zufolge für die Verteidigungsindustrie "extrem robuste IT-Systeme" an. In der Zentrale in Lichtenau wacht die Geschäftsführung über Einkauf, Vertrieb und Projektmanagement. Die Produktion findet zum größten Teil am Standort in Hüllhorst, in Ostwestfalen statt. An beiden Standorten beschäftigt roda jeweils circa 30 Mitarbeiter.

Das Kerngeschäft sind gehärtete Notebooks, Tablets, Switches, Displays oder auch Netzteile in kleinen Stückzahlen. Diese müssen extremen Einsatzsituationen von -30 bis 60 Grad überstehen, egal ob in der Wüste oder im Dschungel. Auch auf Abhörsicherheit und Schutz vor elektromagnetischer Strahlung wird viel Wert gelegt, erklärte Geschäftsführer Frank Scholz den Gästen.

Aktuell seien bei der Bundeswehr und ihren NATO-Partnern insgesamt 10 000 bis 12 000 von roda hergestellte Notebooks im Einsatz, die für vernetzte Führungs- und Einsatzaufgaben genutzt werden, heißt es weiter. Die Geräte sind in geschützten und ungeschützten Missionsfahrzeugen der Bundeswehr eingebaut. Mit solchen über Funk verbundenen Geräte können die Soldaten aktuelle Truppenbewegungen überwachen und die taktische Lage vor Ort auswerten. Zur Bundeswehr gebe es seit über 20 Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, so Scholz.

"Deutschland wird mit seinen europäischen Partnern in Zukunft mehr und nicht weniger internationale Verantwortung wahrnehmen müssen. Dazu braucht es eine besser ausgestattete Bundeswehr. Ich freue mich, dass mit der roda computer GmbH ein mittelständisches Unternehmen aus meinem Wahlkreis mithilft, die Bundeswehr fit für das digitale Zeitalter zu machen", so Whittaker. Trotz seines globalen Wirkungsfeldes halte das IT-Unternehmen an seinem Standort in Scherzheim fest, unterstrich der Vorsitzende der CDU Lichtenau, Daniel Stöß, und würdigte, dass die Firma die Jugendarbeit in der Gemeinde sehr großzügig unterstütze.