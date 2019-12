Das ganze Leben der Erinnerung an den Widerstand gewidmet

Straßburg

Straßburg gedenkt des Anschlags Straßburg (dpa) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat Straßburg der Opfer und den Angehörigen gedacht. Der 11. Dezember werde niemals ein Tag des Hasses sein, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner (Foto: dpa/AP/Archiv). » Weitersagen (dpa) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat Straßburg der Opfer und den Angehörigen gedacht. Der 11. Dezember werde niemals ein Tag des Hasses sein, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner (Foto: dpa/AP/Archiv). » - Mehr

Ottersweier

Mahnmal erinnert an Massenmord Ottersweier (mig) - Würdevoll und ergreifend wurde in der Hub an die Menschen erinnert, die 1940 hier lebten und von den Nazis aus der Gemeinschaft gerissen wurden - weil der Staat sie als "unwert" betrachtete. An die Opfer des Massenmords erinnert nun ein Mahnmal (Foto: mig). » Weitersagen (mig) - Würdevoll und ergreifend wurde in der Hub an die Menschen erinnert, die 1940 hier lebten und von den Nazis aus der Gemeinschaft gerissen wurden - weil der Staat sie als "unwert" betrachtete. An die Opfer des Massenmords erinnert nun ein Mahnmal (Foto: mig). » - Mehr

Berlin

BT-Interview mit Nachama Berlin (kli) - Ende des Jahres geht Andreas Nachama (Foto: dpa) in Ruhestand. Der Name des Historikers ist eng mit dem Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verbunden. Nun zieht er im BT-Interview Bilanz - und sagt, warum er Deutschland vertraut. » Weitersagen (kli) - Ende des Jahres geht Andreas Nachama (Foto: dpa) in Ruhestand. Der Name des Historikers ist eng mit dem Berliner Dokumentationszentrum "Topographie des Terrors" verbunden. Nun zieht er im BT-Interview Bilanz - und sagt, warum er Deutschland vertraut. » - Mehr

Bühl

Die Zukunft friedlich gestalten Bühl (cn) - Der Volkstrauertag mahnt die Deutschen an den Auftrag, die Gegenwart und die Zukunft friedlich zu gestalten. So lautete die zentrale Botschaft von Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei der Gedenkveranstaltung auf dem Ehrenfriedhof in Kappelwindeck (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Der Volkstrauertag mahnt die Deutschen an den Auftrag, die Gegenwart und die Zukunft friedlich zu gestalten. So lautete die zentrale Botschaft von Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei der Gedenkveranstaltung auf dem Ehrenfriedhof in Kappelwindeck (Foto: cn). » - Mehr