Schloss Rodeck wird zum Vitalhotel

Christophbräu: Neue Leitung Gaggenau (tom) - Bis zum Jubiläumstag im April 2020 sind es noch ein paar Monate. Aber im Christophbräu hat man die Weichen gestellt, dass dem Silberjubiläum weitere Jahrzehnte folgen: Mit Patrick Raum (26) hat die nächste Generation den Familienbetrieb übernommen (Foto: Senger).

OSG mit weißer Weste Baden-Baden (red) - Vier Runden, vier Siege, acht Punkte in der Schach-Bundesliga: Die OSG Baden-Baden steht als alleiniger Tabellenführer wieder souverän an der Spitze. Mit jeweils 5,5:2,5 wurden jüngst die SG Solingen wie auch der SV Mühlheim Nord nach Hause geschickt.

Trompeter Herbert Joos gestorben Baden-Baden (lsw) - Der Jazztrompeter Herbert Joos ist am Samstagmorgen im Alter von 79 Jahren in einer Baden-Badener Klinik gestorben, wie der Komponist und Jazzmusiker Bernd Konrad am Montag sagte. Joos hatte sich auch als Zeichner einen Namen gemacht (Foto: dpa/av).