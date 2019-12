Forstbezirksleiter: "Wir rennen dem Käfer hinterher" Bühlertal (eh) - Der Wald wird, angesichts des Klimawandels mit langen Trockenperioden und Schädlingsbefall, immer mehr zu einem Sorgenkind der Forstwirtschaft. Gibt es 2018 für den Bühlertäler Wald noch ein ordentliches Ergebnis von rund 54 700 Euro zu vermelden, so geht die Forstverwaltung für das kommende Jahr von einem Defizit in Höhe von rund 44 000 Euro aus. Wegen niedriger Holzpreise wird der Einschlag reduziert.



Der Leiter des Forstbezirks Bühl, Clemens Erbacher, und Revierleiter Klaus Vollmer stellten dem Gemeinderat das Jahresergebnis 2018 vor und die Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2020. Das Jahr 2018 sei rein von den Zahlen her als insgesamt erfreulich zu bewerten, so Erbacher. Mit insgesamt 285 500 Euro Holzeinnahmen habe man die Planungen um 28 500 Euro übertreffen können, was aber überwiegend buchungstechnische Gründe habe. Erbacher schilderte, dass die Forstwirtschaft größte Anstrengungen unternimmt, um der Ausbreitung des Borkenkäfers Einhalt zu gebieten. "Wir rennen dem Käfer hinterher. 2018/19 gab es eine Borkenkäfermassenvermehrung", skizzierte er und erläuterte, dass die Aufwendungen für den Waldschutz immer höher klettern. Die schadhaften Bäume müssten ausfindig gemacht und markiert werden. Das bedeute einen hohen personellen Aufwand und steigende Kosten. Bereits 2018 habe man regulär geplante Hiebe zurückgestellt und sich vornehmlich der Aufarbeitung des Borkenkäferholzes gewidmet. Diese sogenannte zufällige Nutzung habe bei hohen 43 Prozent gelegen. Erbacher: "Der Holzmarkt ist zusammengebrochen. Es gibt einfach ein viel zu großes Angebot." Am Holzmarkt gebe es derzeit nur kleine Anzeichen für eine leichte Erholung. Auch 2020 müsse mit einem hohen Aufwand für das Borkenkäfermanagement gerechnet werden. Rund 6 000 Euro habe man dafür angesetzt, doch könne dieser Betrag auch deutlich höher ausfallen, verwies er auf die Unwägbarkeiten. Erbacher geht daher von einem Minus von 44 000 Euro für das Forstwirtschaftsjahr 2020 aus. "Die guten Nachrichten nehmen ab. Wir müssen realistisch bleiben", meinte er und riet dazu, sich mit dem Holzeinschlag zurückzuhalten und Holz nicht unter Wert zu verkaufen. Die weitere Preisentwicklung sei eine Frage der Zeit. Für 2020 ist ein Einschlag von rund 3 150 Festmetern vorgesehen. Schwerpunktmäßig soll dieser im Distrikt Rotenberg und Sickenwald erfolgen. Auf 6,2 Hektar soll Jungbestandspflege durchgeführt werden. Bürgermeister Hans-Peter Braun meinte: "Es ist gut, dass der Einschlag runtergefahren wird. Wir müssen mit Bedacht und Vorsicht vorgehen." Stephan Seiler (FBV) wollte wissen, wie es um den Bestand an Jungtannen bestellt ist und mit den Schäden durch Wildverbiss. Er thematisierte ein hohes Verkehrsaufkommen durch die touristische Nutzung im Bereich Gertelbach und fehlende Äsungsflächen. Mit Tourismus müsse man in Bühlertal leben. Im Sickenwald gebe es aber ruhige Bereiche für das Wild, so Revierleiter Klaus Vollmer. Mit dem neuen Jagdpächter habe sich die Situation bereits verbessert. Das letzte halbe Jahr sei positiv gewesen. Man könne jetzt in die Tannenförderung einsteigen, erklärte Vollmer. Seitens der Forstverwaltung könne man Äsungsflächen zur Verfügung stellen. Die benötigten Strukturen müssten die Jagdpächter selbst schaffen.

