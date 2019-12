Auf Abenteuerparcours durch den Advent Bühl (wv) - De m Sinn der erwartungsvollen Zeit vor dem Fest der Geburt Christi spürte die gemeinsame Adventsfeier der katholischen Frauengemeinschaft und des Seniorenwerks der Pfarrgemeinde "St. Peter und Paul" nach. Sie tat es mit einem ungewöhnlichen Leitgedanken, indem sie auf einen "adventlichen Abenteuerparcours" ging.



Diese Losung gab Ulrike Müller, Vorsitzende der Frauengemeinschaft, am Mittwoch im Haus Alban Stolz aus. Mit einem Gedanken Angelika Brunners ermutigte sie, "dass der Advent zu einer dynamischen Gnadenzeit werden kann, in der wir uns einzeln und gemeinsam auf einen Weg einlassen, das Geheimnis von Weihnachten tiefer zu ergründen." Auf den Abenteuerparcours nahmen Marita Nöhl, Gaby Volz-Wetzel, Nancy Burkart und Hannelore Scherer die Zuhörerinnen in einer gehaltvollen, eindringlich gesprochenen und symbolträchtig gestalteten Meditation mit. An sechs Stationen ließen sie sich von den Buchstaben des "Advent" inspirieren. Das "A" setzten sie mit Ankunft und Andacht in Beziehung. Intensiv über die dunklen Seiten des Lebens dachten sie mit dem "D" nach und baten: "Gib mir ein kleines Licht, das mich die nächste Wegstrecke erkennen lässt." Weitere Stationen widmeten sie dem Vertrauen, auf dem adventlichen Weg anzukommen, und dem Evangelium, in dem das Erscheinen des Erlösers von Johannes dem Täufer angekündigt wird. "Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise - wie einem Vogel - die Hand hinhalten", ermutigten sie mit Worten Hilde Domins. Schlussendlich forderten sie mit dem "T" wie Tür und Tor dazu auf, die Schlüssel zu suchen, um sich für das Geheimnis ,Weihnachten' zu öffnen. Pastoralreferent Heribert Scherer schilderte in einer ebenso tiefschürfenden wie verschmitzten Erzählung die Landung eines Außerirdischen auf der Erde: X-07 sei vom Pluto losgeschickt worden, um "das geheimnisvolle Weihnachten" zu suchen. So begegnete er Menschen auf dem Johannesplatz, die - weil des Festes überdrüssig - das Geheimnis nicht erklären konnten. Der Außerirdische verstand erst die Bedeutung von Weihnachten, als ihn eine Bühlerin in ein "großes Gebäude mit einem riesigen Turm mitten in der Stadt mitnahm, in dem ein freundlicher, kräftig gebauter Mann mit Bart und Brille von der abenteuerlichen Geburt eines Kindes im Stall erzählte und von einem Gott, der aus Liebe zu den Menschen Mensch wird". Veronica Schmidt begleitete die von den Besuchern gesungenen Lieder am Flügel. Deren neun Jahre junge Schülerin Clara Zhou bezauberte mit ihrem Klavierspiel, etwa in zwei "Ecossaises" und "Für Elise" von Beethoven. Zusammen mit ihren Erzieherinnen Ludmilla Gisbrecht, Beate Hunkler und Bettina Bernard-Wöber bereicherten Gruppen des Kindergartens St. Elisabeth die Feier mit einem wiegenden "Sternentanz". Als Weihnachtsgeschenke in sozialer Verantwortung überreichte die Frauengemeinschaft insgesamt 1 550 Euro Spenden an die Wunschbaumaktion Bühl, Hospizgruppe Bühl/Sinzheim, den Kinderhilfe-Verein "Kimbondo", das Frauen- und Kinderschutzhaus und an den Perukreis von St. Peter und Paul. Pfarrer Wolf-Dieter Geißler fasste sein Lob für den unermüdlichen Einsatz von Frauengemeinschaft und Seniorenwerk in diese Worte: "Hier verderben viele Köchinnen nicht den Brei, sondern sorgen für einen sehr runden Geschmack." Er spielte auf das Jahresmotto der Pfarrgemeinde "Ihr seid das Salz der Erde" an und überreichte der Vorsitzenden symbolträchtig eine Salzmühle.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben