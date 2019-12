Seniorenzentrum: Projekt steht auf der Kippe

Seit mehr als zwei Jahren sei er damit beschäftigt, sagt Stubbe. "Ich hoffe einfach, dass es durchgeht." Man werde auch noch einmal auf die in nichtöffentlicher Sitzung im Technischen Ausschuss der Stadt Bühl erhobenen Forderungen eingehen und die Planung bis kommende Woche modifizieren. "Der Neubau rechts vom zentralen Gebäude rückt dann etwas von der Straße weg. Wir vergrößern die Zwischenräume zwischen den Häusern, sodass diese nicht wie eine komplette Front wirken", sagt er. Und - die wohl gravierendste Neuerung - ein Gebäude wird um ein Stockwerk in der Höhe reduziert. Außerdem wolle man die Fassade durch die Verwendung von Holz "besser ins Umfeld integrieren".

Ob das reicht, um die Neusatzer Ortspolitiker von der Sinnhaftigkeit und Verträglichkeit des Projekts zu überzeugen? Ortsvorsteher Hans-Wilhelm Juchem hat da so seine Zweifel. Im Gremium gebe es "eine Tendenz gegen das Vorhaben", sagt er. Es sei allerdings bisher noch nicht darüber abgestimmt worden, darum will er keine Vorhersage treffen, wie das Votum am Dienstag wohl ausgehen wird. Im Ort gebe es eben Gegner und Befürworter - "und einige Stimmungsmache", verdeutlicht er, dass die Wogen hochgehen. Seinen Worten ist anzumerken, dass aber auch er selbst nicht so ganz überzeugt ist von dem Vorhaben. Bis dato habe er noch keine Pläne gesehen, die zeigen, wie das Gebäude am Ende aussehen wird, sagt er. Warum diese Zurückhaltung? Vielleicht weil die Pläne abschreckend wirken könnten, mutmaßt Juchem. Doch wie auch immer der Ortschaftsrat abstimmt: Sein Votum ist nicht bindend für den Gemeinderat.

Kaufinteressenten



auch aus Neusatz



Zwar ist es bisher in Bühl immer gute Tradition gewesen, dass sich der Gemeinderat an Empfehlungen der Ortspolitik hält. In diesem Fall aber könnte es zur Premiere kommen. Nach BT-Informationen gibt es einige Stadträte, die ihr Abstimmungsverhalten nicht vom Neusatzer Votum abhängig machen, sondern für das Projekt stimmen wollen. Auch der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagt: "Ich werde mit Ja stimmen." Bei einer Versammlung vor Monaten habe er zwar gesagt, dass er sich an das damals ablehnende Votum des Ortschaftsrats halten werde. "Aber die Pläne wurden geändert. Es ist auf alle Wünsche des Ortschaftsrats eingegangen worden", betont Schnurr. Es gebe eigentlich keinen Grund mehr, dagegen zu sein.

"Wir regen uns alle über Hotelruinen an der Schwarzwaldhochstraße auf, bei denen nichts mehr zu machen ist", so der OB. "In diesem Fall sind wir Herr des Handelns. Wir können eine sinnvolle Lösung herbeiführen." Bedarf für Pflegeplätze im geplanten Seniorenzentrum sei schließlich vorhanden, auch in Neusatz selbst. "Wir haben schon einige Kaufinteressenten fürs betreute Wohnen - und zwar aus dem Ort", betont Projektentwickler Bernd Matthias. Lange nicht jeder stehe dem Thema ablehnend gegenüber.

Geplant sind im 1928 erbauten Mutterhaus-Komplex des Klosters Hofladen, Friseur, Verwaltung, Tagespflege und im mittleren Gebäude, das aus Gründen des Artenschutzes stehen bleiben muss (im Gebälk gibt es Fledermäuse), Mitarbeiterwohnungen. Das Ökonomiegebäude links daneben soll abgerissen und durch den Pfegeheim-Neubau ersetzt werden. Der Anbau rechts verschwindet auch. Hier sind eine Tiefgarage und Gruppen für Betreutes Wohnen geplant. "Wir haben einen Betreiber an der Hand und Investoren, die den Bau stemmen", sagt Projektentwickler Stubbe. Wenn es nach ihm ginge, könnte es gleich losgehen in Neusatz.

