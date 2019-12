Baden-Airpark soll zu "kleinem urbanen Zentrum" werden

"Wir betreten absolutes Neuland", sagte der Verbandsvorsitzende, der Hügelsheimer Bürgermeister Reiner Dehmelt, und verwies auf die notwendig gewordene Umstellung des Rechnungswesens, das nun erstmalig nach Eigenbetriebsrecht erstellt wurde. Für 2020 stehen im Erfolgsplan Erträge in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro und in den Aufwendungen 470 512 Euro. Der Jahresüberschuss wird mit rund 1,264 Millionen Euro prognostiziert, leicht unter dem voraussichtlichen Ergebnis 2019. "Es zeigen sich einige dunkle Wolken ab in der Konjunktur, aber wann die zuschlagen , wissen wir nicht", sagte Messinger und zeigte sich erfreut, dass sich in diesem Jahr einige neue Firmen auf dem Baden-Airpark niedergelassen haben, aber keine aus der Automobilbranche ansässig seien. Die Einnahmen aus der Verpachtung des Breitbandnetzes an den Netzbetreiber, die Stadtwerke Bühl, seien mit 5 000 Euro vorsichtig geschätzt. Bis jetzt seien 50 Prozent der Grundstücke auf dem Airpark an das zur Verfügung stehende Netz angeschlossen, so Messinger. Der Zweckverband hat bislang 400 000 Euro in den Ausbau investiert. Weitere Hausanschlüsse sind für 2020 vorgesehen.

Viel vor hat der Zweckverband bei der weiteren Entwicklung auf dem Airpark, auf dem zwischenzeitlich mehr als 130 Firmen mit rund 3 000 Mitarbeitern ansässig sind. Erfreulich sind auch die Passagierzahlen, die von 204 808 im Jahre 2002 auf aktuell 1,3 Millionen angestiegen sind. Ein besonderes Augenmerk werde jetzt auf die Vermarktung und Entwicklung der noch rund 13 Hektar in den Sektoren B und C gelegt. Insbesondere im Bereich des Flughafenterminals wolle man für die Arbeitnehmer auf dem Airpark, die Passagiere und die Besucher attraktive Angebote und mehr Aufenthaltscharakter schaffen, so Messinger, der von einem "kleinen urbanen Zentrum" sprach, in dem kleinere, mittelständische Unternehmen, aber auch Freizeiteinrichtungen sowie Einzelhandel möglich seien. "Zielgruppe ist eindeutig nicht das Umfeld, wir wollen ergänzen und nicht kannibalisieren", so der Geschäftsführer.