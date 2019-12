Wasserpreise bleiben voraussichtlich stabil Bühlertal (eh) - Kämmerin Bettina Kist stellte in der jüngsten Ratssitzung die Neukalkulation der Wassergebühren für die kommenden vier Jahre vor. Der Wasserbezugspreis bleibt voraussichtlich in diesem Zeitraum stabil bei 2,29 Euro pro Kubikmeter. Die Abwassergebühren sind nur für 2020 kalkuliert: Der Preis für Schmutzwasser sinkt, der für Niederschlagswasser steigt geringfügig.



Da in der Sitzung in den Verwaltungsvorlagen die Änderungssatzung zur Abwassergebühr nicht enthalten war, muss das Ratsgremium nun außerplanmäßig am nächsten Dienstag erneut zusammentreten, um diese zu beschließen. Die Kalkulation für die Wasserverbrauchsgebühren läuft zum Jahresende aus. Der neue Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2020 bis 2023. Es gelte weiterhin die Prämisse, volle Kostendeckung ohne Gewinnabsicht zu erreichen, so Kist. Der Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung weist einen Gewinnvortrag von 225 Euro aus. Für das laufende Jahr geht die Kämmerin von einem ausgewogenen Ergebnis aus. Die genauen Zahlen könnten erst ermittelt werden, wenn die Daten der Zählerablesungen vorlägen. Kist wies daraufhin, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren finanziell gefordert sein könnte, wenn beim "Zweckwasserverband Bühl und Umgebung", an dem Bühlertal mit 18,75 Prozent beteiligt ist, größere Investitionen anstehen sollten. Von dessen Seite liege im Zusammenhang mit dem neuen Strukturgutachten aber noch keine konkrete mittelfristige Finanzplanung vor. Auch die in den letzten Jahren angestiegene Wasserverkaufsmenge trage dazu bei, den Preis stabil zu halten. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Haabergstraße wollten Peter Ganter (SPD) und Stephan Seiler (FBV) wissen, ob die Verwaltung aktiv werde und auf Hausbesitzer zugehe, die noch nicht über einen öffentlichen Wasseranschluss verfügten. Es werde eine neue Wasserhauptleitung verlegt, parallel liege das Privatwasser. Wenn jemand wolle, könne er jederzeit anschließen, so Bauamtsleiter Norbert Graf. Bürgermeister Hans-Peter Braun erläuterte: "Es muss ein voller Anschluss sein mit einer Bescheinigung, dass alles ordnungsgemäß angeschlossen ist." Zur Wassergenossenschaft wolle man nicht als Konkurrenz auftreten. Sachgebietsmitarbeiter Jürgen Hund informierte, dass es in der Talgemeinde noch eine ganze Reihe Bezieher von Privatwasser gebe, von denen einige in Genossenschaften organisiert seien oder in kleinen Gruppen. Manche hätten zunehmende Probleme mit nachlassender Quellschüttung. Seiler wies daraufhin, dass es im Rheintal mancherorts schadstoffbelastetes Wasser auftrete, das aufwendig gereinigt werden müsse. Um auf der sicheren Seite zu sein, plädierte er dafür, künftig mehr auf örtliches Quellwasser zu setzen statt auf Wasserbezug über den Zweckverband. Klaus Lorenz (SPD) bekräftigte: "Wir müssen uns um das Thema Frischwasserbezug kümmern. Unbelastetes Wasser ist wertvoll." Einzelne, kleine Quellen zu fassen, sei kostspielig. Das würde den Wasserpreis sehr nach oben treiben", entgegnete Kist. Die Kämmerin zeigte die Wasserpreise der umliegenden Kommunen auf. Bühlertal habe traditionell einen höheren Wasserpreis als die Rheingemeinden. Dies habe vor allem mit der topografischen Lage und unterschiedlichen Druckzonen zu tun. Auch sei die Gemeinde für den Anschluss nicht nur bis an die Grundstücksgrenze, sondern bis ans Haus zuständig, was den Hausbesitzern bei Wasserrohrbrüchen zugutekomme. Die Kalkulation der Abwassergebühren stellte Sergej Schmidt dar. Die Gebühren für Schmutzwasser sinken von derzeit 2,07 Euro pro Kubikmeter auf 1,77 Euro. Die Gebühren für Niederschlagswasser steigen um drei Cent pro Quadratmeter auf 0,46 Euro. Dies ergebe sich aus der Nachkalkulation für 2015, so Schmidt. Die Kalkulationen müssten jeweils innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden. Seiler fragte nach, was die Gemeinde unternehme, um den Fremdwasseranteil zu senken, und thematisierte das Starkregenmanagement. Bauamtsleiter Graf erklärte, dass man bei den regelmäßigen Kanalinspektionen diesen Dingen nachgehe. Beim Starkregenmanagement werde der Landkreis auf die Gemeinde zukommen. Es gebe noch keine Ausführungsbestimmungen, so Bürgermeister Braun.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Au am Rhein

Abwasser wird günstiger Au am Rhein (HH) - Schon zwei Wochen vor Heilig Abend beschloss der Gemeinderat Au am Rhein eine kleine Gabe für die Einwohner. Die Abwassergebühren für 2020 und 2021 werden um sieben Cent pro Kubikmeter gesenkt (Foto: HH). Überschüsse aus den Vorjahren machen es möglich. » Weitersagen (HH) - Schon zwei Wochen vor Heilig Abend beschloss der Gemeinderat Au am Rhein eine kleine Gabe für die Einwohner. Die Abwassergebühren für 2020 und 2021 werden um sieben Cent pro Kubikmeter gesenkt (Foto: HH). Überschüsse aus den Vorjahren machen es möglich. » - Mehr Steinmauern

Steinmauern: Abwassergebühr sinkt Steinmauern (HH) - Gute Nachricht für die Bürger in Steinmauern: Die Abwassergebühren sinken. Gut sieht es auch beim Schmutzwasser aus. Dort ist es der Gemeinde gelungen, die Kosten konstant zu halten, weil Überschüsse verrechnet werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (HH) - Gute Nachricht für die Bürger in Steinmauern: Die Abwassergebühren sinken. Gut sieht es auch beim Schmutzwasser aus. Dort ist es der Gemeinde gelungen, die Kosten konstant zu halten, weil Überschüsse verrechnet werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr