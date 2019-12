Zuwachs in südlicher Richtung

Von Franz Vollmer Lichtenau - Die Ausweitung nach Süden nimmt Gestalt an: Mit klarer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat Lichtenau grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im "Neufeld" in Grauelsbaum gegeben. Das Gebiet am südöstlichen Ortsrand hat eine Größe von rund 2,8 Hektar und soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden - im beschleunigten Verfahren. Ein Schritt, der gemäß § 13 b BauGB bis 31. Dezember erfolgen musste. Im Westen ein Damm, im Osten ein Wald, im Norden der Ort und im Süden die freie Flur - das ist der Rahmen für das anvisierte Neubaugebiet "Neufeld": Es entspricht der "Fläche von rund drei bis vier Fußballfeldern", wie Thomas Kernler, Stadtplaner vom Planungsbüro Zink (Lauf) ausführte. Er hat am Donnerstag dem Gemeinderat die Rahmenbedingungen und Optionen vorgestellt. Planungsrechtlich ist das Gebiet laut Kernler dem Außenbereich zuzuordnen, so dass es der Aufstellung eines Bebauungsplans bedarf. Voraussetzung für das beschleunigte Verfahren war, dass die errechnete Grundfläche weniger als 10 000 Quadratmeter beträgt und sich das Plangebiet an einen bebauten Ortsteil anschließt. Das Gelände selbst wird derzeit landwirtschaftlich beziehungsweise für kleingärtnerischen Bedarf genutzt. So schließt unmittelbar am unteren Rand auch eine Schrebergartenanlage an. Zudem befindet sich in der Mitte ein vom Siedlungsrand abgesetztes Wohngebäude. "Die verkehrliche Infrastruktur für Versorgung und Entsorgung ist ebenfalls gegeben", so Kernler. Besonders geeignet macht das Gelände die Tatsache, dass es weder ein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet noch ein FFH- oder Vogelschutzgebiet darstellt. Auch Naturdenkmale, etwaige Biotope oder FFH-Mähwiesen sind nicht enthalten. Allerdings wären, so Kernler, die Wechselwirkungen auf die angrenzenden Schutzgebiete zu untersuchen, dies gilt nicht zuletzt für den angrenzenden Wald im Osten, der im Übrigen "nicht angetastet werden soll". Nicht zuletzt ist das Gebiet bis auf eine Aussparung im östlichen Bereich im Flächennutzungsplan (FNP) als potenzielle Erweiterungsfläche abgebildet. Eine Änderung des FNP sei dank beschleunigtem Verfahren somit nicht erforderlich. Er müsste nur im Nachklapp angepasst werden, so Kernler. Auch die gesonderte Umweltprüfung und der Umweltbericht entfallen. Allerdings sei man natürlich bestrebt, den nötigen Umweltbelangen Rechnung zu tragen (siehe auch Kasten). Selbst in Sachen Hochwassergefahr liegt man im grünen Bereich. Lediglich der Teilbereich östlich der Straße Neufeld läge laut Kernler innerhalb der Überflutungsfläche - wohlgemerkt bei einem sogenannten HQextrem, also einem Hochwasser, das statistisch seltener als alle 100 Jahre vorkommt. Dammbruch. Was laut Kernler somit "kein Planungshindernis" darstellt. Für das Plangebiet wird in Folge nun ein städtebaulicher Entwurf erstellt. Danach kann der Bebauungsplan-Entwurf erarbeitet und für die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden vorbereitet werden. Und auch wenn im beschleunigten Verfahren eine frühzeitige Beteiligung nicht erforderlich wäre, empfiehlt Kernler diesen üblichen Zwischenschritt. "Man bekommt letztlich ein besseres Ergebnis", so seine Erfahrung. Untersuchungen und Gutachten zu Artenschutz, Schallschutz und Entwässerung schließen sich ebenso an. Eine Prüfung auf PFC ergab laut Verwaltungsvorlage keine Belastung. Auch naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind qua definitione nicht nötig, können aber laut Kernler auf freiwilliger Basis erfolgen, sei es durch Auflockerung mit Grünflächen oder - eine Option - in Form von Versickerungsanlagen in Waldnähe. "Der Geltungsbereich sei ohnehin nicht in Stein gemeißelt", so Kernler. Was die Veräußerung der jeweiligen Flächen zur Bebauung angeht, sei man laut Bürgermeister Christian Greilach in guten Gesprächen mit den Eigentümern. Der Satzungsbeschluss für das Baugebiet müsste nach aktuellem Stand der Dinge im Übrigen bis spätestens im Jahr 2021 erfolgen.

