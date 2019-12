"Wir werden niemals aufgeben, egal was die Ärzte sagen"

In der Mietwohnung entwickelt sich ein zauberhafter Abend mit ein bisschen Lagerfeuerstimmung, Glühwein und selbst gebackenen Plätzchen. Für gute Musik sorgt Klaus Gößwein, der die Gäste mit überwiegend irischen und schottischen Liedern unterhielt. Gößwein spielt Gitarre und singt dazu - aber selten alleine. Geschickt moderiert er das ungewöhnliche Wohnzimmer-Konzert, so dass schon beim zweiten Lied alle Gäste mitsingen. Es sind Lieder, die (fast) jeder kennt: "Country Roads", "Hit the Road Jack", "Blowin in the Wind". Aber auch die irischen Weisen "Fiddlers Green" und "Whiskey in the Jar" singen und klatschen die Besucher mit.

Der erste Titel "It's a long long Way" steht für das Projekt, zu dessen Gunsten das Hauskonzert veranstaltet wird. "Wir haben in unmittelbarer Nähe eine Aktion gefunden, die wir unterstützen wollen", sagt Inge Hamann und stellt ihre frühere Arbeitskollegin Marianne Thies vor. Sie ist die Großmutter des kleinen Jonah, der seit seiner Geburt schwerstbehindert ist.

Marianne Thies kämpft unermüdlich für ihren Enkel - und sie weiß, dass die Familie einen langen Weg gehen muss. Sie hat die Spendenaktion "Helfen Sie Jonah" ins Leben gerufen und Plakate gedruckt. Sie begleitet das Kind zu Arztbesuchen in ganz Deutschland. In seinen drei Lebensjahren hat Jonah schon viele Therapien in zahlreichen Kliniken landauf landab hinter sich - mit mäßigem Erfolg. Durch Zufall fand die Familie nun eine Therapie, die dem Kleinen offensichtlich guttut. In einer Fernsehsendung berichtete eine Familie von Erfolgen, die in der Adeli-Klinik in der Slowakei erzielt wurden. Ein weiterer Strohhalm, nach dem die Familie griff. Tatsächlich bekam Jonah einen Termin. Im Sommer begleiteten ihn die Eltern und der kleine Bruder, im November war der Opa mit dabei. 14 Tage dauert jeweils der Aufenthalt. Und siehe da: "Jonah kann mittlerweile den Kopf alleine halten", sagt Marianne Thies, die im Frühjahr mit in die Slowakei fahren wird.

Die Besonderheit der Adeli-Methode besteht in der Anwendung eines Astronautenanzugs, in dem neurophysiologischen Übungen absolviert werden, die zu einer Stärkung der Nervenimpulse führen. Die Übungen aktivieren die zentralen Hirnstrukturen, die für die Bewegungsaktivität verantwortlich sind - denn Jonah kann zwar denken, sich aber nicht bewegen.

Der Abstand zwischen den Klinikbesuchen ist groß, daher sucht die Familie Physiotherapeuten in der Region, die die Adeli-Therapie anwenden könnten. "Unser Ziel ist, dass Jonah einmal ein selbstständiges Leben führen kann", sagt Marianne Thies. "Wir werden niemals aufgeben, egal was die Ärzte sagen, denn Liebe versetzt Berge".