Beeindruckendes Klangfest









Im Mittelpunkt des Konzertes stand das Weihnachtsoratorium von Heinrich Fidelis Müller. Er schrieb es 1879, als er durch einen Besuch der Oberammergauer Festspiele dazu angeregt wurde. Das Weihnachtsgeschehen, in sechs Bildern gegliedert, wird in Form von Rezitativen (nach Worten der Heiligen Schrift), Soli, Chören und Instrumentalsätzen ausgedeutet. Wert legte der Komponist auf "alte, kräftige Kirchen- und geistliche Lieder", die "nach Art der mittelalterlichen, geistigen Spiele zu den betreffenden Szenen" vorgetragen werden.

Unter Musikschulleiter Bernhard Löffler fanden alle Beteiligten einschließlich des Vokal-Ensembles wunderbare Klangassoziationen, die mehr als beeindruckten. Die Rezitative wurden vorwiegend vom Tenor Raoul Bumiller bei guter Artikulation und stimmlicher Ausdruckskraft vorgetragen, die überzeugend wirkte. Auch die Sopranistin Anna Groll begeisterte in glasklarer Höhe.

Präsent und sängerisch fesselnd agierte die Altistin Ulianah Nesterova. Christoph Stengel führte seinen Bass geschmeidig. Besonders im vierten Teil, der Hirten bei der Krippe, als die Solisten als Quartett auftraten, erklangen die Sänger einfühlsam in warmer temperierter Stimmung.

Die Instrumentalisten mit den Streichern, Benjamin Hofmann an der ersten Violine, der Oboe, Flöte und Ina Lorgin an der Orgel gaben unter der Führung ihres Leiters ein besonderes Statement ab. Die Choräle zeigten einen wohlgeformten, stimmlich perfekt ausgestaltenden Chor, der zwischen Frauen- und Männerstimmen austariert sang. Interessant war es, die Zuhörer in der voll besetzten Klosterkirche in einige Choräle einzubetten. Da wurde die Weihnachtsbotschaft besonders deutlich. Im sechsten Teil, dem Weihnachtsjubel, fand die Weihnachtsstimmung einen tragenden jubelnden Ausklang. Die Besucher waren mehr als begeistert.

Eröffnet wurde die Feierstunde mit John Rutters "Best Time of Year", fünf zu Herzen gehende Weihnachtslieder, die die wunderbare Zeit des Jahres in das beste Licht rückten. Lebendig mit hübschen Betonungen in feinster dynamischer Schattierung im Weihnachtslied des Hirten leitete Christoph Stengel das Vokal-Ensemble, bereit die frohe Botschaft des Festes zu verbreiten.

Da gefiel auch besonders "Marias Wiegenlied" in feierlich wiegender, anbetungswürdiger Stimmung. Rhythmisch abwechslungsreich sang der Chor den "Stern zu Bethlehem". Sehr sauber in der Intonation erklang das "Weihnachts-Wiegenlied" als hingebungsvoller Auftakt zu diesem Klangfest weihnachtlicher Prägung.