Energiegeladener Sprachfetischist

In echten Old School 80er Jahre Streifenhosen, mit karierter Weste sowie englischer Tweed Schiebermütze steht er am Wochenende auf der Hoftheaterbühne in Scherzheim und erobert sich als kleiner Spaßmacher mit großem Mundwerk die Herzen der Besucher im Sturm. Und da es im Hoftheater ja bekanntlich keine Bühnenrampe gibt, also das Publikum mit dem Rampenstilzchen-Weltzien auf vielversprechender Augenhöhe sitzt, werden die Besucher an diesem Abend auch ganz schön gefordert: "Heute mach ich mal was anderes, ich werde Sie alle mit einbeziehen!" Das sind Sätze, die das Publikum erst einmal zusammenzucken lassen.

Doch Roman Weltzien ist ein echter Profi, der Zuschauern immer auf Augenhöhe begegnet und mit ihnen, nicht über sie lacht. Als Multitalent ist er im Theater ebenso zu Hause (Weltzien studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig), wie in Musicals und einigen Rollen in Film und Fernsehen; Lauschen kann man ihm als Sprecher in Hörspielproduktionen, er ist Autor und derzeit noch ein ausgebuchter Kabarettist dazu.

Außerdem entpuppt sich Roman Weltzien als sächsisches Schlitzohr: "Ich wurde in einer Stadt geboren, die es heute nicht mehr gibt", klärt der Wahl-Berliner grinsend auf. "Aufgewachsen, bin ich in Karl-Marx-Stadt, das heute Chemnitz heißt! Leider bin ich dort nicht groß geworden!", kichert er dann, um (mal wieder) auf seine etwas knappe Körpergröße anzuspielen. Dieses "Frodo-Syndrom" wird sich auch später, wie ein roter Faden durch das ganze Programm ziehen. "Als ich noch klein war...", begann er zum Beispiel - um dann schnell zu ergänzen: "Also kleiner als jetzt...!" Banal? Von wegen! Mit einem ausgefeilten Programm zwischen Politkabarett und Comedy zieht er dem Publikum gnadenlos das Zwerchfell über die Ohren.

So treibt Weltzien zum Beispiel der Mangel an selbstständigem Denken in der Gesellschaft um. Aber auch die Flüchtlingskrise, der Klimawandel, die zunehmende Digitalisierung und nicht zuletzt die aktuelle politische Lage werden durch den Kakao gezogen. Apropos braun! Zwischen aktuellen Despoten, Diktatoren und Präsidenten ("den fiesen Horrorclowns"), nimmt Weltzien auch die Verschwörungstheorien geplagter Reichsbürger aufs Korn. Und er konstatiert, dass in Sachsen statt blühende, leider brüllende Landschaften entstanden seien.

Doch die deutsche Sprache liegt ihm besonders am Herzen. So sinniert er, warum im Tagebau auch nachts gearbeitet wird und verdutzt die Zuhörer mit sinnigen Gedanken über Kinderarmut, Hasskultur und kreiert Wörter wie "Gehirnprothesenträger" oder "Synapsenkarneval!" Der Zuhörer muss aufmerksam lauschen, um von dem Ideenorkan des Kabarettisten nicht weggefegt zu werden - ganz vorne an der Rampe.

Zum Abschluss lässt er es schließlich nochmals so richtig krachen und präsentiert einen theatralischen "Gangster Rapp" über Präsident Erdogan und gibt folgendes mit auf den Weg: "Lacht mehr! Wenn wir anfangen, uns über etwas lustig zu machen, verliert es immer einen Teil seines Schreckens!" Das bedarf keiner Aufforderung: Kichern, Prusten und Schenkelklopfen - an diesem Abend ist alles drin. Gegackert wird so lange, bis die wunderbare Scherzheimer Hoftheaterbühne in ihrem Gebälk leicht erzittert.