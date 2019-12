Begeisternder Gesang voller Innigkeit und Freude

(wv) - Das Adventskonzert, das der Gemischte Chor "ProVokal" unter der musikalischen Leitung von Hermann Stösser im Kloster Maria Hilf gab, besaß zwar Innigkeit und Besinnlichkeit, sprühte aber auch vor Freude und Schwung - was in der Vorweihnachtszeit eher ungewöhnlich ist. Auch die Familie Haag steuerte musikalische Hochgenüsse bei.

So intensiv eingesungen kommt ein Chor wohl selten zu einem Konzert wie "ProVokal" am Sonntag in die restlos voll besetzte Exerzitienkapelle. Diese Formation der Chorgemeinschaft "Harmonie" um den Vorsitzenden Robert Schneider schloss hier deren "Vorweihnachtliche Sängerfahrt" ab, was sagen will: Den ganzen Vormittag war der Chor mit dem Bus durch Bühl getourt, hatte gesungene Vorfreude aufs Christfest in die Bühler Klinik, das Schwarzwaldwohnstift und das Erich-Burger-Heim gebracht - auch mit Liedern, die hernach im Kloster erklingen sollten.

Die wunderbare Akustik der Kapelle förderte den klangvollen Gesang überdies. Ein instrumentales Vorspiel gestalteten Gritta Assmus (Querflöte) und Hermann Stösser (Klavier) lebendig-prägnant. Schon das erste Chorwerk, Carl Loewes "Gloria in excelsis Deo", beeindruckte mit Schwung, Intensität und glockenklarer Intonation.

A cappella verwob "ProVokal" die Stimmen im weit schwingenden "O du stille Zeit". Fein ziselierten die Frauenstimmen die Linien des Kanons "Ave Maria", den schließlich die Männerstimmen wohlklingend komplettierten. Um die Atmosphäre nicht zu stören, hielt sich das Publikum lange mit Zwischenbeifall zurück. Doch als das Sopranduett Gritta Assmus und Beate Kurz das "Ave Maria" von Jean-Philippe Rameau sangen, brach der Bann: Sie erhielten begeisterten Applaus. In John Rutters "Weihnachts-Wiegenlied" ließ "ProVokal" betörende Harmonien aufblühen.

Klosterspiritual Bernhard Weber hinterfragte das Schenken und das Beschenkt-Werden. Er kam schließlich zum Kern des kommenden Fests: "An Weihnachten feiern wir, dass Gott uns sich selber schenkt."

Die Familie Haag bezauberte mit Adolphe Adams "Adventsgesang", Peter Cornelius' "Christkind" und "Denn es ist Weihnachtszeit". Wolfgang Haag bescherte mit ausdrucksstarker Singstimme und dynamischer Delikatesse "Gänsehaut-Momente". Ehefrau Elke gestaltete feinfühlig die Klavierbegleitung, Sohn Stephan - erst 14 Jahre jung - entfaltete wundervollen Trompetenklang. Stösser spornte den Chor erfolgreich zu impulsivem Singen in "Heißa Buam" an, das den alpenländischen Abschnitt des Konzerts eröffnete.

Den Rundgesang-Charakter des "Ehre sei Gott in der Höhe" betonte die Aufstellung des Chors um den Altar; es gelangen geradezu himmlische Harmonien. Stösser entlockte dem elektronischen Klavier alpenländische Saitentöne, als er Gritta Assmus und Beate Kurz begleitete, die zärtlich das Wiegenlied "Nun ruhe und schlafe" darboten.

Die Männerstimmen imitierten eine Instrumentalgruppe, die Frauen sangen schwungvoll die Zeilen von "Liebe Hirten", das mit dem "Andachtsjodler" in einen innigen Lobpreis ohne Worte mündete.

Nach einem von "ProVokal" ergreifend gesungenen "Verleih uns Frieden gnädiglich" (Mendelssohn Bartholdy/Luther), vereinte er sich für Händels "Tochter Zion" mit den Besuchern zum stimmgewaltigen Gesamtchor. Das Finale gestalteten Hermann Stösser und "ProVokal" mit einem fröhlichen "We wish you a merry Christmas". Sie ernteten für das Konzert lang anhaltenden Beifall.

Schwester Ehrengard, Hausoberin des Klosters, wandte sich an die Mitwirkenden: "Sie haben uns am Sonntag Gaudete mit ihrer Musik zur Krippe hingeführt."