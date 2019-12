Ehrenamt erfordert langen Atem Bühl (cn) - Als Personen, die die im Lukas-Evangelium genannte "herzliche Barmherzigkeit" in dunkle Gegenden bringen und zum Leuchten bringen sollen, wurden die neu gewählten Kirchenältesten der evangelischen Johannesgemeinde Bühl beim Gottesdienst den Gläubigen vorgestellt und feierlich in ihr Amt eingeführt. In der Johanneskirche blieb kein Besucherplatz leer. Bei der Wahl des Kirchengemeinderats Anfang Dezember haben die Wähler der evangelischen Gemeinde folgenden Personen mehrheitlich ihr Vertrauen geschenkt: Peter Bolz, Karin Borho, Michael Hölzle, Ute Müller, Stefanie Schwarz, Kerstin Stopp, Werner Venter, Heike Vornehm und Simon Ziegler. Dieses Gremium ist für sechs Jahre gewählt und trägt den Ausführungen von Pfarrer Götz Häuser zufolge die Verantwortung für die rund 3 500 Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde. In den monatlichen Sitzungen geht es um Personal-, Finanz- und Bauthemen, vor allem aber um die Gestaltung des Gemeindelebens und die Weiterentwicklung der Gemeinde. Pfarrer Häuser ging in seiner Predigt auf den Dienst der Kirchenältesten unter seiner Leitung sowie zwei Diakonen näher ein. Demnach habe die Kirche drei Aufträge: Verkündigung, Seelsorge und Diakonie, das heißt, praktische Hilfe in der lebensweltlichen Realität der Menschen. Heruntergebrochen auf den Verantwortungsbereich der Kirchenältesten konkretisierte Häuser die Aufgaben so: Im praktischen und übertragenen Sinne gelte es, dass die Kirchenältesten für die drei benannten Sphären Räume schaffen. Die Botschaft Gottes sei eng mit dem zweiten Auftrag der Seelsorge verknüpft, indem als besondere Verantwortung den Menschen auch Trost gespendet werde. Sich dem vermeintlichen Recht des Stärkeren entgegenzusetzen, sei durchaus ein praktischer und der Diakonie zuzuordnender Part. Häuser richtete persönliche Worte an die Kirchenältesten: "Das Amt kostet Zeit und Kraft. Sie brauchen Kompromissbereitschaft und einen langen Atem. Sie sind keine Werkzeuge, sondern zuerst sind wir Kinder Gottes". In einem feierlichen Moment verpflichtete Häuser die Kirchenältesten. Er fragte jeden der Gewählten einzeln, ob er oder sie bereit seien, den Dienst zur Ehre Gottes und zum Besten der Gemeinde treu und gewissenhaft auszuüben. Die Kirchenältesten antworteten: "Ja, Gott helfe mir." "Verhaltet euch so, dass euer Zeugnis glaubwürdig ist", schloss der Pfarrer den feierlichen Moment. Zuvor waren zwei langjährige Mitglieder mit einem Präsent und Dankesworten verabschiedet worden. Elien Rouw gehörte dem Gremium 17 Jahre an, Ingeborg Gulden-Kunz hatte zwölf Jahre als Kirchenälteste amtiert.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben