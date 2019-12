Feine Gesangsstimmen und zarte Saitenklänge

Die Stubenmusikgruppe "BriMaTonVocal" ist in der Region gewissermaßen ein Synonym, wenn es um die Interpretation alter Lieder und Instrumentalstücke aus dem alpenländischen Gebiet geht. Das Ensemble, bestehend aus vier Vokalisten und vier Instrumentalisten, hatte sich für den von Pater Markus Johannes Straubhaar zelebrierten Gottesdienst die von Annette Thoma (1886-1974) zusammengestellte und getextete Bauernmesse vorgenommen. Die Komponistin hat sich in Süddeutschland und im alpenländischen Raum mit der Pflege von alten Mundartliedern einen Namen erworben. Ihr ist es gelungen, volkstümlich weltliche Texte mit den typischen Instrumenten der Stubenmusik wie Zither und Hackbrett in ein sakralmusikalisches Gewand zu kleiden.

Besonders eindrucksvoll kam diese Melange aus volkstümlicher und geistlicher Musik bei dem "Andachtsjodler" zu Gehör, der als Hauptpart der Bauernmesse gilt. Bei der vom Ensemble "BriMaTonVocal" intonierten Bauernmesse sangen Conny Seiler den Sopran, Sandra Wölfl den Alt, Hubert Seiler den Bass und Johannes Thäter die Tenorstimme. Jede Stimme war klar und souverän wahrzunehmen. Alle vier Stimmen zusammen ergaben einen wunderbaren erhebenden Klang. Johannes Thäter brachte sich zudem bei einigen Instrumentalstücke als hervorragender Organist ein.

Für den typischen Ton der Stubenmusik sorgten Brigitte Herzog am Hackbrett und Marga Kern an der Zither. Die filigranen Töne wurden beim Agnus Dei hell und sauber herausgearbeitet. Mit ihren seltenen Instrumenten erfüllten sie die Wallfahrtskirche mit sanften Saitenklängen. Christel Zorn an der Gitarre und Toni Matousek mit dezenten Akkorden am Akkordeon rundeten die Instrumentalgruppe mit tieferen und rhythmischen Takten ab.