Immer wieder einen Bart auszuleihen, ist auf Dauer zu teuer

"Im Mittelpunkt steht heute, dass wir zusammen feiern und uns auf die Weihnachtszeit gemeinsam einstimmen", mit diesen Worten hieß Markus Tolksdorf, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Baden-Baden, Bühl, Achern, die Gäste willkommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten in Bühl, Sinzheim und Achern genossen das Zusammensein sichtlich. Dabei hatten einige von ihnen Sketche vorbereitet, um das Bühnenprogramm zu bereichern.

Der Nikolaus kam zur Pressekonferenz und wurde befragt von Vertretern der Tageszeitungen, vom Rundfunk, der Friseurin und vom Schornsteinfeger. "Ist Dein Bart echt? Ja! Immer einen zu leihen, wäre zu teuer. Was machst Du, wenn Du keine Geschenke bringst? Urlaub! Und was isst Du gerne? Alles außer Rentier. Die brauche ich für meinen Schlitten."

Nach dieser lustigen Aufführung eroberte ein Profi die Bühne im Sturm. "Begrüßt ihn innig", hatte Moderatorin Sabrina Burst dem Publikum empfohlen. Tobias Gnacke aus Lahr kam zunächst mit seiner Trompete auf die Bühne und spielte "Il Silenzio", ein Hit des Trompeters Nini Rosso aus dem Jahr 1965, der weltweit zu den meistverkauften Instrumentalaufnahmen gehört. "Ein Jäger aus Kurpfalz" war der nächste Hit, den er sang. "Altes deutsches Liedgut", grinste er und machte daraus ein russisches Volkslied oder einen spanischen Tango "El Torero der Kurpfalz", trommelte eine afrikanische Version und presste eine Dudelsack-Variante hervor. Am Ende gab es sogar noch einen veritablen "Funky Jäger-Blues". Die Gäste hatten einen Riesenspaß, ganz besonders als Gnacke auch noch seinen Freund, den Pinguin Richard, aus dem Koffer holte und mit ihm ein Zwiegespräch führte. Nachdem der Bauchredner keine Chance gegen den vorlauten Richard hatte, packte er ihn kurzerhand wieder weg.

Im zweiten Teil der Show reiste Gnacke mit seinen lauthals mitsingenden Zuhörern durch die Jahrzehnte der Schlagerwelt und den größten Hits von Freddy Quinn, Peter Kraus, Peter Alexander, Bata Illic und Udo Jürgens. Der Parodie-Künstler kann die Stars alle nachahmen - in Gestik und Mimik und mit variabler Stimme. Klar, dass es noch eine Zugabe gab: ein stimmungsvolles Weihnachtslied.

Die Jugendrockband der Musikschule Kölmel in Sinzheim mit Adrian, Niklas und Tim an Bass und Gitarre, angeleitet von Wolfram und Konstantin Kölmel, übernahm zur Freude der jüngeren WDL-Mitarbeiter den rockigen Teil des Programms. AC/DC und ihr "T.N.T.", "You really got me" von den Kinks und "Hang on Sloopy" von den McCoys sorgten für Stimmung, bevor die Weihnachtsfeier besinnlich und doch schwungvoll zu Ende ging: Mit einem gemeinsamen "Feliz Navidad und "Fröhliche Weihnacht überall". Axel Dietrich und Michael Braun durften die zweite Hälfte moderieren. Ihnen blieb es vorbehalten, den Gästen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.