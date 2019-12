Heiligabend als lustiges Desaster

- Paris an Heiligabend. Austragungsort: der heimische Balkon. Und zwei Familien, die sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. So könnte man den Inhalt der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" kurz zusammenfassen. Der normale Weihnachts-Wahnsinn eben! Das Besondere: Nur sechs Schauspieler spielen zwölf Rollen in diesen zwei Familien und wechseln immer wieder mit artistischer Geschwindigkeit Garderobe und Identität. Ein Mordsspaß!

Da wird aus der dominanten Schwiegermutter schnell mal eine Hochschwangere. Ihr spießiger Mann ist auf dem anderen Balkon ein verzogenes Kind. Der Kokain schniefende Looser der Familie wird im Nu zum pubertierenden Gruftie umgestylt. Einfach grandios und ein echter Lachgarant dazu. Gekichert und geschmunzelt wurde am Montagabend im Bürgerhaus Neuer Markt sehr viel in einer Aufführung, in der sich die Zuschauer schon vorab ein wenig auf die schönen (und doch auch immer ein wenig chaotischen) Weihnachtstage einstimmen konnten.

Mit diesem charmanten Bühnenwerk ist Gilles Dyrek unter der Regie von Jürgen Wölffer ein charmantes Bühnen-Tohuwabohu mit perfekt inszeniertem Rollenwechsel gelungen. Kein einziges Klischee bleibt aus: Da trifft das giftige Schwiegermonster auf das faule "Pubertier". Da fehlt weder der sture, trinkende Opa noch die überforderte Hausfrau. Es gibt Liebe auf den ersten Blick, und schließlich kommt ein "Christkind" zur Welt. Kurzum, ein familiärer Abgrund jagt den anderen, so dass kein Auge trocken bleibt und die kichernden Zuschauer sich zu spontanem Szenenapplaus hingerissen fühlen.

Schon der Auftakt ist bezaubernd. Nach und nach kommen die Schauspieler auf die Bühne, pardon die Balkone, und stimmen zusammen "O du fröhliche, O du selige..." an. In den nächsten 90 Minuten sieht man die Schauspieler in ihren Doppelrollen von einem Balkon zum anderen hetzen. Im Verlauf der Aufführung wird der fliegende Rollenwechsel immer hektischer. Und man sieht dem scheinbar chaotischen - und doch (beinahe) perfekt inszenierten - Kampf des Ensembles zu. Denn ein Fauxpas passiert. Oder war es nur ein cleverer Schachzug der Regie, was zu vermuten ist? Ein Schauspieler erscheint mit falscher Perücke, und das schlagfertige Schwiegermonster kontert sofort: "Hast Du eine neue Frisur?" Die Zuschauer brüllen vor Lachen, und der (vermeintlich) Ertappte reißt sich das blonde Haarteil vom Kopf.

Rollen- und Kostümwechsel erfolgen in einem so ungeheuer schnellen Tempo, dass man gerne einmal Mäuschen hinter den Kulissen gespielt hätte. Die Schauspieler brodeln vor Spielfreude und Energie, schlagfertige Dialoge und Wortwitz inklusive. Die Handlung ist natürlich total überzogen. Schließlich muss der Fleischer das "Christkind" zur Welt bringen, weil alle ihn für einen Arzt halten. So jagt ein Gag den anderen. Am Ende kommen dann doch noch alle Familienmitglieder zur Ruhe und ziehen Bilanz: "Es war wieder einmal die reinste Katastrophe", seufzt die gestresste Hausfrau. Ihr Mann meint lächelnd: "Stimmt - und so ist es jedes Jahr." Auch die Zuschauer schmunzeln, denn ihnen stehen diese turbulenten Festtage schließlich noch bevor. Schließlich singen Schauspieler und (einige) Zuschauer zusammen noch "Stille Nacht, heilige Nacht". Und wie könnte es anders sein: Das neugeborene Baby schreit!