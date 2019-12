Musikalischer Balsam für die Seele Bühl (cn) - Wenige Tage vor Weihnachten bescherten die Petersburger Sängerknaben dem Bühler Publikum mit einem glanzvollen Kirchenkonzert in der Kirche St. Peter und Paul ein wunderbares Geschenk. Mit dem gelungenen Auftritt im Chorraum verkörperte der Knabenchor das Ideal des "artigen Buben" schlechthin. (cn) - Wenige Tage vor Weihnachten bescherten die Petersburger Sängerknaben dem Bühler Publikum mit einem glanzvollen Kirchenkonzert in der Kirche St. Peter und Paul ein wunderbares Geschenk. Mit dem gelungenen Auftritt im Chorraum verkörperte der Knabenchor das Ideal des "artigen Buben" schlechthin. Alleine die Ankündigung des international renommierten Knabenchors sorgte dafür, dass die Pfarrkirche bis auf den letzten Platz besetzt war. Den Zuhörern bot sich nicht nur akustisch, sondern auch optisch ein beeindruckendes Bild der 41 besten Sänger der Petersburger Sängerschule. Geschickt ließ Dirigent Wadim Pscholkin die Jugendlichen zunächst zwei russische Lieder in einem extensiven und tiefen Largo singen. Auf diese Weise passte er die Gesangsstimmen den räumlichen Bedingungen der Kirche an, und die Polyphone kam gut zur Geltung. Dann folgte ein lateinischer Gesang mit einer bewegenden Auf- und Abwärtsmelodie, die mit einem jubilierenden Freudengesang endete. Die Zeit für Gänsehautmomente begann, als ein Solist in den höchsten Tönen die Zuhörer verzauberte. Nur vereinzelt erklangen alle Chorstimmen im Hintergrund. Zu diesem Zeitpunkt des Konzerts hatten die Sängerknaben längst die Sympathien der Besucher gewonnen. Mit harmonischem Wohlklang erfüllte sich der Kirchenraum bei Franz Schuberts "Ave Maria". Hierzu hatten sich die Sängerknaben in einem größeren Radius aufgestellt. Großartig präsentierte der Knabenchor den Schlussakkord. Bei einem russischen Volkslied bewies der Chor seine hohe Kunst, indem er rasant die chromatische Tonleiter abwärts intonierte. Massiv und ergreifend krönten die Sängerknaben das Kirchenkonzert mit Guiseppe Verdis Gefangenenchor. Begleitend griff Dirigent Pscholkin am Klavier beherzt in die Tasten. Musikalischer Balsam für die Seele gab es mit Johannes Brahms' romantischem Wiegenlied "Guten Abend, gut' Nacht". Leise sang das Publikum den Refrain mit. Wie nah das Weihnachtsfest vor der Tür steht, riefen die Sängerknaben mit einem gemeinsam mit den Besuchern angestimmten "Oh Du Fröhliche" in Erinnerung. Es folgten stehende Ovationen. Die Sängerknaben bedankten sich mit einem aufmerksamen Kopfnicken. Mit einem herzlichen "spasibo" bedankte sich Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler bei den russischen Gästen, die zum 19. Mal in Bühl gastiert hatten. Als Zugabe zeigten sich die Sängerknaben von einer ungezwungenen Seite - sie imitierten die Geräuschkulisse eines Dschungels mit Blätterrascheln, Wasserplätschern und verschiedenen Tierlauten.

