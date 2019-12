Unterm Strich nur eine schwarze Null

Voraussichtlich eine halbe Million Euro will die Gemeinde im kommenden Jahr aufnehmen. Der Gemeinderat wird am 20. Januar über einen Haushalt abstimmen, in dem sich die konjunkturelle Eintrübung bereits deutlich widerspiegelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden könne man, so Pfetzer, zwar nochmals einen Überschuss erwirtschaften, mit 19 370 Euro sei dieser jedoch gleichbedeutend mit einer schwarzen Null. Bei einem mittelfristigen Investitionsprogramm von 20 bis 25 Millionen werde die künftige Hauptaufgabe des Gemeinderats sein, alle weiteren geplanten Maßnahmen in drei Prioritätsstufen einzuordnen.

Fürs kommende Jahr kalkuliert Kämmerer Andreas Kern mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 1,4 Millionen Euro. Der Gang zum Kreditgeber wird die Verschuldung der Gemeinde etwas ansteigen lassen auf voraussichtlich 1,4 Millionen Euro (ohne Eigenbetriebe), was 212 Euro pro Einwohner entspricht. "Der Landesdurchschnitt liegt deutlich höher", verdeutlichte Pfetzer. Gemeinden vergleichbarer Größe hätten im Durchschnitt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 526 Euro.

Steuererhöhungen



im Jahr 2021



Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 2,1 Millionen Euro, die Einkommensteuer mit vier Millionen Euro Anteil und die Gewerbesteuer, prognostiziert mit 2,4 Millionen Euro. "Angesichts der Anzahl und Größe unserer Betriebe müssten wir eigentlich dauerhaft bei über drei Millionen liegen", erklärte Pfetzer am Rande seines mit zahlreichen PC-Grafiken illustrierten frei gehaltenen Vortrags. Er kündigte bereits schon jetzt an: "In 2021 ist eine Erhöhung der Realsteuersätze unumgänglich." Sein Vorschlag: Die Hebesätze für bebaute Grundstücken (Grundsteuer B) und der Gewerbesteuer sollen um 30 beziehungsweise 20 Punkte angehoben werden. Die Entscheidung soll nach den Sommerferien getroffen werden. Für unbebaute Flächen sei keine Steuererhöhung geplant.

Eine Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren ab Jahresbeginn 2020 ist bereits beschlossen. Im Kindergartenbereich zeichnen sich Entgelterhöhungen im Herbst ab. "Die Festlegung läuft aus. Wir müssen die Beitragssätze mit der Kirchengemeinde neu verhandeln", sagte Pfetzer.

Die Personalkosten der Gemeindeverwaltung steigen von 2,5 auf 2,8 Millionen Euro, was Pfetzer mit Vorsorgeaufwendungen im Beamtenbereich begründete, die erstmals in diesem Bereich mit eingerechnet werden. Für Sach- und Dienstleitungen fallen 2,5 Millionen, für die Unterhaltung und Werterhaltung von Gemeindevermögen 1,1 Millionen Euro an Ausgaben an. So werden unter anderem für 200 000 Euro Straßen- und Gehwege saniert (im Zusammenhang mit der Glasfaserverkabelung), für 205 000 Euro Schmutz- und Regenwasserkanäle erneuert und 60 000 Euro in die Pflege des insgesamt 99 Kilometer umfassenden Feldwegenetzes gesteckt.

"Wir haben ein Aufwandsproblem"



Gewaltige 7,7 Millionen Euro indes fließen in Transferaufwendungen: Umlagen an Verbände, Landkreis, Land und Bund. "Wir haben kein Ertrags-, sondern ein Aufwandsproblem", gab der Bürgermeister zu verstehen. Im Vergleich zum Jahr 2012 müsse die Lindengemeinde 40 Prozent mehr abführen. "Die Einnahmen steigen jedoch nicht im gleichen Maße."

Mit der Erweiterung des Kindergartens St. Christophorus will Pfetzer alsbald starten, eigentlich sollte am Montag der Bauauftrag bereits vergeben werden, "leider hat es nicht mehr gereicht". Beim Neubau des Parkplatzes Maria Linden gebe es noch Abstimmungsbedarf mit der Kirchengemeinde. Bereits weitgehend fertiggestellt sei der südlich angrenzende Parkplatz; Markierung und Bepflanzung kündigte Pfetzer für Frühjahr an. Eine weitere größere Investition steht in der Bachstraße an, deren altersschwache Brücke für 340 000 Euro erneuert werden muss. 140 000 Euro kostet es, das Pumpwerk Breithurst zu erneuern nebst zusätzlichen Investitionen von 150 000 Euro ins Kanalnetz.

Zum Schluss seiner umfassenden Darstellung kam der Bürgermeister auf die Zukunftsprojekte zu sprechen: vom Bau des Hochwasser-Rückhaltebeckens am Münchhof über die Sanierung der 40 Jahre alten Sporthalle bis zur Realisierung eines Schienenhaltepunkts. Unter dem Aspekt der Klimadebatte berichtete er, dass die Gemeinde seit Betreiben ihres Energiemanagements den Kohlendioxidausstoß um 55 Prozent reduziert habe. Pfetzer: "Wir haben unsere Klimaziele erreicht."