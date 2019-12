Ortschaftsrat Neusatz sagt Nein zu "Monsterbauten"

Acht von zehn Ratsmitgliedern stimmten gestern Abend für den von der Ortsverwaltung vorgelegten Beschlussvorschlag, in dem die links und rechts des Mutterhauses geplanten Neubauten - ein Pflegeheim und Häuser für betreutes Wohnen - abgelehnt werden. Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen, den Bebauungsplanentwurf nicht zu billigen und der Offenlage nicht zuzustimmen. Auf Antrag von Ratsmitglied und Stadtrat Franz Fallert (Freie Wähler) wurde zudem die Forderung nach einer Veränderungssperre aufgestellt. Es sei sonst zu befürchten, dass schon im Januar mit den Abrissarbeiten begonnen werde, so Fallert.

Wie berichtet, planen Projektentwickler den Abriss der seitlichen Gebäudeteile und den Neubau von Wohnungen für Senioren an dieser Stelle. In Neusatz ist das Vorhaben hoch umstritten. Entsprechend groß war das Interesse an der gestrigen Sitzung. Mehr als 40 Zuhörer waren da. Bei einer Online-Petition gegen das Seniorenzentrum hatten bis gestern 170 Menschen unterschrieben.

Franz Fallert betonte, es handele sich um die größte Baumaßnahme, die es in Neusatz je gegeben habe. Er kritisierte die Planung mit einer Gebäudelänge von insgesamt rund 160 Metern als zu massiv. Dass für den Neubau die Vorgaben für das Landschaftsschutzgebiet ausgehebelt würden, sei nicht in Ordnung.

Gemeinderat: Kritik auch von der GAL



Hubert Oberle (CDU) bezeichnete das Vorhaben als "fünf gigantische Türme", deren Grundfläche doppelt so groß sei wie der Bestand. Die Bürgerbeteiligung bleibe auf der Strecke. Der Ortschaftsrat werde von der Stadt unter Druck gesetzt. Er appellierte an den Gemeinderat, "Monsterbauten im Landschaftsschutzgebiet" nicht zuzustimmen. OB Hubert Schnurr, der das Projekt befürwortet, "macht es sich leicht", so Helmut Krampfert (SPD). Auch Stefan Krug (FW) meinte, er sei enttäuscht von Schnurr.

Für das Projekt sprachen sich Simon Westermann und Manfred Kist (FW) aus. Westermann beantragte, OB und Gemeinderat aufzufordern, das Thema von der Tagesordnung des Gemeinderats zu nehmen und Nachbesserungen der Planung zu verlangen. Das wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Heute im Gemeinderat (ab 17 Uhr im Friedrichsbau) fällt die endgültige Entscheidung. Wie die ausfällt, das steht noch in den Sternen. Allerdings meldete sich gestern im Ortschaftsrat mit Ludwig Löchner auch ein Stadtrat der Grünen (GAL) zu Wort. Auch er sehe es so, dass bei dem Thema unnötiger Druck aufgebaut worden sei. Der Investor sei "nicht das Gelbe vom Ei", ließ er durchblicken, dass auch bei der GAL nicht alle Stadträte dem Vorhaben zustimmen werden. "Wir würden uns sonst eine mögliche verträglichere Gesamtlösung mit dem Kloster verbauen, das im kommenden Jahr freiwerden könnte", sagte er.