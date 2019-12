Meistertitel als Feinwerkmechaniker und Winzer

Bei einem Festakt in der Sick-Arena in Freiburg wurden kürzlich 359 Männer und Frauen in den Meisterstand erhoben. Der Präsident der Handwerkskammer Freiburg, Johannes Ullrich, überreichte die Meisterbriefe. Dazu bekam Pfeifer eine Auszeichnung als bester Jungmeister im Feinwerkmechaniker-Handwerk und den mit einem Geldbetrag dotierten Annette-Ullrich-Förderpreis. Er erinnert an die verstorbene Ehefrau des Kammerpräsidenten. "Meine Meisterausbildung war mit einigem Mehraufwand verbunden", erzählt Tobias Pfeifer. Dieser Aspekt und sein sehr gutes Ergebnis hätten ihn für den Förderpreis qualifiziert. Als Sasbachwaldener habe er zum Beispiel einen der weitesten Anfahrtswege zur Meisterschule in Freiburg gehabt.

Zwei der Ausbildungsmodule habe er berufsbegleitend am Wochenende absolviert und sieben Monate habe er die Vollzeit-Schule im Breisgau besucht. 1 500 Stunden Arbeitsaufwand steckte der 32-Jährige in sein Meisterstück. Es ist eine Industrieanlage im Miniformat, die alle Anforderungen für die Fertigung eines fiktiven Bauteils aus zwei Werkstoffen erfüllt. "Wir hatten schon öfter Innungsbeste und Kammersieger unter unseren Azubis. Darauf sind wir stolz", sagt Ausbildungsleiter Reiner Schäfer von der Eckerle Industrie GmbH. Tobias Pfeifer habe man gern bei seiner Ausbildung zum Meister unterstützt. Ab 1. Januar werde er Personalverantwortung und die Leitung des Bereichs Anlagenbau und Inbetriebnahme übernehmen.

Pfeifer kam schon während der Schulzeit als Praktikant und Ferienjobber zur Firma. Er wurde in Bühl geboren, besuchte die Grundschule Sasbachried und danach die Heimschule Lender in Sasbach bis zur Mittleren Reife. Von 2004 bis 2008 absolvierte er seine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bei der Eckerle-Gruppe, schloss sie als Bester der Innung für Feinwerktechnik Karlsruhe-Bruchsal-Mittelbaden ab. Ein Jahr arbeitete er als Geselle, dann kündigte er bei Eckerle, um eine zweite Ausbildung zum Winzer zu absolvieren. Winzermeister wurde er 2014 und in dieser Disziplin im Team Baden Württemberg sogar Bundessieger. Auf dem landwirtschaftlichen Hof seiner Eltern in Sasbachwalden betreib t er das Weingut Königsrain zusammen mit seiner Frau Katja. Sie war 2009 Badische Weinkönigin und 2010 Deutsche Weinprinzessin. 2015 stieg Pfeifer wieder bei Eckerle ein und war dort zunächst in der Montage tätig. Das Weingut fordert ihn nach Feierabend und am Wochenende. Es ist weit mehr als ein Hobby, bietet aber kein krisensicheres Einkommen. "Die Weinbranche ist zur Zeit stark in Bedrängnis", sagt der junge Winzer- und Feinwerkmechaniker-Meister. Ausbilder Reiner Schäfer traut ihm noch vieles zu. Nicht unbedingt einen dritten Beruf und Meistertitel, aber ein berufliches Fortkommen im Unternehmen: "Er ist sehr fähig, fachlich und menschlich kompetent."