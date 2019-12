Vorweihnachtliche Bescherung

(red) - Seit 2009 gehört die Wunschbaum-Aktion in Bühl zum festen Inventar in der Vorweihnachtszeit. Und jedes Jahr werden dadurch zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen gebracht, stellt die städtische Pressestelle fest. Damit bedürftige Kinder zumindest ein Geschenk an Weihnachten auspacken dürfen, gibt es die Wunschbaum-Aktion des städtischen Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) in Zusammenarbeit mit der Bühler Tafel.

Kinder, deren Eltern eine Einkaufsberechtigung für die Bühler Tafel besitzen, durften im Vorfeld eine Wunschbaumkarte ausfüllen. Darauf kamen lediglich das Geschlecht, das Alter, die Tafel-Ausweisnummer und natürlich ein Wunsch für ein Geschenk im Wert von maximal 15 Euro.

Die Karten wurden nach der Eröffnung des Adventsmarktes von Mitarbeiterinnen des Kifaz an den Wunschbaum im Zelt "Adventszauber für Kinder" aufgehängt, wo sie von engagierten Bürgern abgenommen wurden. Liebevoll verpackt, teilweise mit Karten und Weihnachtsgrüßen versehen, wurden die Geschenke - von Playmobil über Mäppchen bis zum "Elsakleid" - im Kifaz abgegeben.

"Das Interesse und die Spendenbereitschaft waren in diesem Jahr sehr hoch", bilanzierte Anita Przewozny vom Kifaz. Dort war jetzt an zwei Tagen vorzeitige Bescherung. Die Wünsche von 165 Kindern - so viele wie noch nie - im Alter zwischen ein und 13 Jahren konnten erfüllt werden. Es gab aber nicht nur Geschenke: Bei den mit Musik umrahmten Wunschbaum-Feiern wurde in besinnlicher Atmosphäre gemeinsam gesungen, Weihnachtsgebäck gegessen und Kinderpunsch getrunken.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst lobte das soziale Engagement und dankte den Menschen, die mit ihrer Spende strahlende Kinderaugen möglich gemacht hätten: "Es ist ein Zeichen des sozialen Zusammenhalts, dass unsere Bürger ihre Mitmenschen so toll unterstützen."