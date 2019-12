Hoher Besuch bei kleinen Ballsportlern

Wertheim

Wertheim (lsw) - Die eingestürzte Mauer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist erst einen Monat zuvor von einem Gutachter überprüft worden. Dieser habe aber keine Gefährdung gesehen, die eine vorbeugende Absperrung notwendig gemacht hätte, sagte eine Sprecherin der Stadt (Foto: dpa).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Bei einem Unfall in Bühlertal ist am Sonntag ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine Autofahrerin hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurden niemand (Symbolfoto: dpa).

Forbach

Forbach (red) - Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls in Forbach. Dort wurde in die S-Bahn-Wagenhalle eingebrochen. Die Täter klauten aus drei S-Bahnen die Kassen. Sie hinterließen Tausende Euro Schaden. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: tom).