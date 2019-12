Seniorenzentrum: Planer wollen Schadenersatz

Bühl - Am Ende war es ein deutliches Nein: Nur fünf Stadträte und Oberbürgermeister Hubert Schnurr votierten für den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Planung für das Seniorenzentrum auf dem Areal des Mutterhauses des Klosters Neusatzeck fortzuführen. 17 Stadträte stimmten mit Nein, zwei enthielten sich. Dieses Votum könnte finanzielle Folgen für die Stadt Bühl haben: Die Planer wollen Schadenersatz.



"Das müssen wir erst mal verdauen", sagte der Bühler Unternehmensberater Gerd Arno Stubbe, einer der beiden Projektentwickler, die das Vorhaben in den zurückliegenden Jahren immer wieder umgeplant hatten, um den Behördenvorgaben und den Wünschen des Neusatzer Ortschaftsrats Rechnung zu tragen. Bernd Matthias von der Baden-Badener Firma Aurelia Concept hörte sich kämpferischer an: "Das Thema geht morgen zum Anwalt. Wir haben 500 000 Euro investiert. Auf diesem Geld bleiben wir nicht sitzen", deutete er an, dass auf die Stadt Bühl eine deftige Schadenersatzforderung zukommen könnte.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr war die Enttäuschung nach der Abstimmung anzumerken. Während der knapp eine Stunde dauernden Debatte hatte er keine Gelegenheit ausgelassen, für eine Zustimmung des Gemeinderats zu werben. Dabei gab es aber auch durchaus widersprüchliche Aussagen von ihm zu hören. "Wir wissen, dass der Investor solvent ist", sagte er zunächst, als SPD-Stadträtin Barbara Becker fragte, wer das Pflegeheim bauen und betreiben wolle. Auf die konkrete Nachfrage von Franz Fallert (Freie Wähler, FW) räumte Schnurr aber später ein, dass er diese Information lediglich vom Projektplaner selbst erhalten habe und auf die Richtigkeit dieser Aussage vertraue. Wer genau Investor und Betreiber des Seniorenheims sein würden, wisse er auch nicht.

Handschriftliche Planänderungen

Die Geheimniskrämerei der Projektplaner um Investor und Betreiber wurde von Sprechern aller Fraktionen kritisch gesehen. Zudem kritisierten sie die Art, wie das Vorhaben dem Gemeinderat präsentiert wurde. Die Urteile reichten von "ein bisschen unprofessionell" (Georg Feuerer, CDU) bis zu den harten Worten: "Ich habe noch nie ein so schlechtes Auftreten erlebt. Seriöse Arbeit stelle ich mir anders vor." (Franz Fallert, FW).

In der Tat hatten die Planer erst gestern, nachdem der Ortschaftsrat das Vorhaben am Dienstag abgelehnt hatte (wir berichteten), die Pläne erneut geändert und der Verwaltung handschriftliche Skizzen vorgelegt, nach denen mehrere Neubauten jeweils eine Etage niedriger ausfallen, als ursprünglich geplant. Solche immer wieder vorgenommene schrittweise Veränderungen der Planung veranlassten Ludwig Löschner (GAL) zu der nicht ganz ernst gemeinten Bemerkung: "Wenn wir noch ein bisschen abwarten, wird aus dem Projekt doch ein so schnuckeliges Format, dass es in die Landschaft passt."

Aber es meldeten sich neben Schnurr auch Befürworter des Projektes zu Wort. Peter Hirn (SPD) plädierte dafür, sich "nicht für Bedenken zu entscheiden, sondern für Chancen". Auch Walter Seifermann (GAL) meinte: "Wir müssen was riskieren. Nur Nein sagen bringt uns nicht weiter." Lutz Jäckel (FDP) fragte: "Was wäre das für ein Signal, wenn wir das Projekt jetzt ablehnen?"

Dieses Signal hat der Gemeinderat nun gesetzt. Weitere Monate oder gar Jahre des Leerstandes im Mutterhaus scheinen unvermeidlich. OB Schnurr betonte, es gebe keine weiteren Interessenten für das Areal. Nicht wenige im Gemeinderat hoffen aber auf eine große Lösung, gemeinsam mit dem in Sichtweite des Mutterhauses stehenden 1855 erbauten Klostergebäude. Dieses könnte schon im kommenden Jahr von den dort lebenden Dominikanerinnen verlassen werden. Priorin Schwester Birgitta sprach gegenüber dem BT zwar davon, dass keine Eile bestehe und es noch keine konkrete Planung gebe. "Allerdings beginnen wir im kommenden Jahr mit der Vermarktung des Gebäudes", sagte sie. Und OB Schnurr meinte gestern im Gemeinderat, dass die Interessenten für den denkmalgeschützten Gebäudekomplex dieses sogenannten Josef-Bäder-Hauses Schlange stünden.

