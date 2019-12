Zustimmung zum neuen Haushalt nur "unter Bewährung"

Bühl - 80,5 Millionen Euro an Erträgen stehen 90,9 Millionen an Aufwendungen gegenüber. Insbesondere die Fraktionen von CDU und GAL taten sich angesichts des Zehn-Millionen-Defizits mit dem Haushalt 2020 schwer; letztlich stimmten sie wie FW, GAL und FDP dem Entwurf ebenfalls zu.

Georg Feuerer (CDU) mahnte bei der Verwaltungsspitze eine "strenge Diät" an. Der Planentwurf sei kein Sparhaushalt. Personal- und Sachkosten seien höher angestiegen, "als es nach tariflichen und preislichen Steigerungen erforderlich wäre", kritisierte Feuerer. Aufgrund der Zusicherung der Verwaltungsspitze, den Kostenaufwand verringern zu wollen, stimme seine Fraktion dem Haushaltsplan aber zu. Ein drohender Anstieg der Gesamtverschuldung werde die Gestaltungsmöglichkeiten für kommende Generationen sehr einschränken, warnte Feuerer. Lediglich für erfolgversprechende Maßnahmen im Klimaschutz sei die CDU bereit, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Außerdem forderte er Perspektiven für eine zeitnahe Realisierung der unter Bürgerbeteiligung gestarteten innerörtlichen Entwicklung von Altschweier und Vimbuch. Längst überfällig sei trotz hoher Kosten die Generalsanierung des Windeck-Gymnasiums:. "Wir sehen dies als eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen zur Stärkung des hiesigen Schul- und Bildungsstandortes." Die CDU forderte außerdem einen Ausbau des Bürgerservice über Internet-Portale rund um die Uhr. "Der Weg zu einer modernen, digitalen Verwaltung bis hin zur Smart City lässt sich nicht aufhalten."

Karl Ehinger (FW) sah "das Ende der Fahnenstange bald erreicht", sollte der Haushalt nicht konsolidiert werden. Seine Fraktion stimme dem Entwurf nur schweren Herzens zu. Ehinger forderte Haushaltsdisziplin, bei den Sparmaßnahmen dürften jedoch "dringend notwendige Instandsetzungen nicht auf die lange Bank geschoben" werden, da dies letztlich zu noch höheren Kosten führe. Von der Digitalisierung der Verwaltung erhoffen sich die Freien Wähler vereinfachte Kommunikationsmöglichkeiten mit den Bürgern und damit mittelfristig eine Reduzierung der Verwaltungskosten. Um den Nahverkehr zu fördern, regte Ehinger ein "attraktives Bonussystem" für Mitarbeiter an. Kostenlose Fahrten bei besonderen Anlässen sollen helfen, "Vorbehalte gegenüber dem ÖPNV in der Bevölkerung abzubauen". Zur diskutierten Sperrung der Hauptstraße für den Durchgangsverkehr unterbreitete Ehinger weitere Vorschläge zur Verkehrsführung, unter anderem eine "Spielstraße mit großem Radius". Die Stadt müsse alles tun, um die Klimaerwärmung zu vermeiden, forderte Ehinger einen verbesserten Hochwasserschutz sowie den Erhalt von Belüftungsschneisen und die Beschattung öffentlicher Flächen und Gebäuden. Was den Bau der Mensa mit Jugendcafé betrifft, plädierte Ehinger für die Realisierung mit nur einem Obergeschoss ohne Terrasse.

Thomas Wäldele (GAL) appellierte, den Mut zu Veränderungen aufzubringen: "Dazu sind wir unseren Nachkommen und der Natur verpflichtet." So sei beim Klimaschutz "bisher leider nicht viel geschehen". Er forderte, den Sachbereich Klimaschutzmanagement organisatorisch als Stabstelle beim OB oder dem Beigeordneten anzusiedeln und mit Fachpersonal auszustatten. Der zu forcierende Ausbau regenerativer Energieerzeugung sei eine zentrale Aufgabe, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Verkehrskonzeption der Stadt dürfe zukünftig nicht mehr auf das Auto fokussiert werden, die Attraktivität des ÖPNV gelte es zu steigern. Wäldele forderte außerdem, in künftige Bebauungspläne alle klimarelevante Gesichtspunkte einzuarbeiten. Es gelte auch, die Biodiversität auf der gesamten Gemarkung zu steigern. Städtische Grundstücke für den Geschosswohnungsbau sollten nur an genossenschaftliche Bauträger veräußert werden, die eine sozial verträgliche Vermarktung zusichern. Die Zustimmung zum Haushalt erteilte die GAL "auf Bewährung", wie Wäldele sagte. "Nur harte strukturelle Änderungen werden uns auch für die Zukunft Handlungsspielräume eröffnen."

Peter Hirn (SPD) sah es so: "Wir müssen alle an einem Strick ziehen und uns verstärkt um die Konsolidierung des Haushalts bemühen." Ergo: den Gürtel enger schnallen, ohne den Blick für das Machbare zu verlieren. Dass es nicht so weitergehen könne, habe die Verwaltung mit Maßnahmen wie Haushaltssperre und Einsparungen in der Planung, "wie von Teilen des Rats gefordert", gezeigt. 2020 werden über 20 Millionen Euro ausgegeben in Bildungseinrichtungen, Infrastruktur und Wohnungsbau: "Da müssen wir uns alle einig sein", sagte Hirn; diese Herausforderung stelle "alle Beteiligten auf eine harte Probe". Den Vorschlag Ehingers, beim Mensa-Bau aus Kostengründen auf ein Geschoss zu verzichten, lehnte er ab: "Man sollte auch in nicht ganz so rosigen Zeiten ein bisschen Mut zeigen." Hirn signalisierte, die annoncierte Erhöhung der Kindergartengebühren abzulehnen: "Wir bleiben unserer Linie treu, dass der Besuch kostenfrei sein muss." Im Kulturbereich werde man "zumindest eine Zeit lang ein wenig kürzertreten" müssen. Hirn bedauerte, dass das städtische Programm zur Wohnungs- Akquirierung "Leerstand nutzen - Lebensraum schaffen" noch "kein Renner" sei.

Lutz Jäckel (FDP) hält eine radikale Strukturreform für notwendig. "Hier darf es keinerlei Tabus geben. Wir müssen jede freiwillige Leistung auf den Prüfstand stellen." Als Beispiel führte er das Haus der Vereine an, in dem es kaum belegte Räumlichkeiten gebe, die sich für Firmen des Gründerzentrums BITS nutzen ließen. Die FDP begrüßte die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten: "Die Stadt Bühl muss zum Vorreiter von digitalen Verwaltungslösungen werden." Den Klimaschutz stellte Jäckel in Zusammenhang mit dem geplanten lokalen Masterplan und der Nachhaltigkeitsagenda "Bühl 2030+". In der Siedlungspolitik spricht sich die FDP im zukünftigen Baugebiet Kirchgassmatten für ein Smart-City-Quartier mit Smart Homes aus. Schlussendlich äußerte Jäckel den Wunsch, dass künftig alle Bühler Schulen in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung eine gemeinsame Ausbildungsmesse gestalten.