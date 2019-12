Symbol für Toleranz Bühl (red) - Das Friedenslicht aus Bethlehem - ein Symbol für Frieden, Toleranz und Solidarität - ist im Bühler Rathaus angekommen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst empfingen gestern Daniela Weißmann und Gaby Sygo vom Kappelwindecker Verein "Kleiner Stern" sowie Marc Vollmer von der Pfarrgemeinde St. Maria, um ihre Kerzen zu entzünden.

Seit 1994 und damit zum nunmehr 26. Mal verteilen deutsche Pfadfinderbewegungen das Friedenslicht, das seinen Ursprung jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem nimmt. Vertreter der Kappelwindecker Pfarrei haben das Licht am dritten Advent in Freiburg-Rieselfeld beim zentralen Aussendungsgottesdienst abgeholt, informiert die städtische Pressestelle. Zuvor hatte es von Wien aus seine Reise in die verschiedensten Länder angetreten. Dabei überwand es einen mehr als 3 000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Die Aktion, die Menschen vieler Nationen und Religionen verbindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mut zum Frieden". Seit 2000 wird das Friedenslicht stets im Bühler Rathaus entzündet. "Es ist eine schöne Tradition, die wir beibehalten möchten", sagt OB Schnurr. Dass das Symbol der Hoffnung auch im Bühler Rathaus leuchtet, bezeichnete Weißmann als "nicht selbstverständlich". Als Dankeschön übergab sie an Schnurr und Jokerst zwei mit "Friedenslicht aus Bethlehem" verzierte Kerzen. In der Pfarrkirche St. Maria wurde das Friedenslicht ebenfalls gestern im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier, die gemeinsam von der katholischen Frauengemeinschaft des Dekanats Baden-Baden, von den Pfadfindern des Stamms St. Peter und Paul, vom Verein "Kleiner Stern" und dem Gemeindeteam der Pfarrei gestaltet wurde, weitergegeben.

