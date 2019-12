Ist jetzt der Rathausplatz dran?

Achern - Nicht nur "tagesaktuelle Duftmarken" will Oberbürgermeister Klaus Muttach mit dem Doppelhaushalt 2020/21 setzen, sondern Projekte vorschlagen, die in Achern langfristige Chancen schaffen. In jedem Stadtteil soll es wenigstens ein Leuchtturmprojekt geben, sagte Muttach in der letzten Ratssitzung des Jahres, als er zu Beginn der umfangreichen Tagesordnung den Haushalt einbrachte.



Die 2020er-Jahre werden "ein Zeitraum mit Veränderungen sein, wie wir sie noch nie erlebt haben", sagte OB Muttach in seiner Rede zur Haushaltseinbringung im Gemeinderat. Steuern und Gebühren sollen nicht erhöht werden. Über die Notwendigkeit einzelner Investitionen werden die Gemeinderäte im Januar ringen. Im Folgenden die wichtigsten Themenfelder aus Muttachs Haushaltsrede.

Generationengerecht: Der Haushalt müsse so ausgerichtet sein, dass er für die nachfolgenden Generationen nicht zur Last wird. In den Erhalt von Kitas, Schulen oder Einsegnungshallen sollen im Doppelhaushalt 20/21 mehr als sieben Millionen Euro eingestellt werden. Für den Erhalt von Straßen und Brücken weitere 3,8 Millionen Euro.

Stolz könnten Rat und Verwaltung sein, sagte Muttach, dass die Stadt Achern im Kernhaushalt seit 2007 keine Darlehen mehr aufgenommen und die Schulden von elf auf 2,4 Millionen Euro zurückgeführt hat. 2020 werde ohne Darlehen auskommen, 2021 ist ein Kredit von 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Seit 2008 wurden die vorgesehenen Kredite allerdings nie benötigt. Mit den Fraktionssprechern will der OB diskutieren, wie neue Schulden vermieden werden können.

Die Wassergebühren sind seit 2015 nicht mehr gestiegen. Die Gebühren für das Schmutzwasser wurden in diesem Zeitraum gar gesenkt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A sind seit 1995 unverändert, für die Grundsteuer B seit 2010, für die Gewerbesteuer seit 2011. Erhöhungen sind nun nicht geplant.

Rathaus-/Adlerplatz: Farbe bekennen sollen die Stadträte laut Muttach nun, ob sie das 2006 für den Rathausplatz entwickelte Gestaltungskonzept endlich angehen wollen. Immer wieder war das Projekt verschoben worden. "Wollen wir als Zentrum einen attraktiven Rathaus- und Marktplatz mit einer optischen Verbindung als Brücke zum Adlerplatz?" Der OB hält einen solchen zentralen Platz für zwingend notwendig. Bis 2022 will er daher 4,5 Millionen Euro für diese Neugestaltung einplanen. Fördermittel winken dafür, allerdings nicht mehr lange.

Bezahlbare Wohnungen: "Es werden in Achern die nächsten Jahre über 1 000 neue Wohnungen entstehen. Ein größeres Angebot lindert die Wohnraumnot und wird faktisch zur Mietpreisbremse werden", sagte der OB. Im Haushaltsplanentwurf sind knapp drei Millionen Euro dafür eingestellt, dass die Stadt preisgünstige Wohnungen selbst baut oder Bestandsgebäude umbaut.

Hochwasserschutz/Feuerwehr: In den Hochwasserschutz in der Innenstadt sollen mehr als 600 000 Euro investiert werden. Das Land macht die Acher vom Bahnhof bis zum Acher-Knie sicherer für mehr als zehn Millionen Euro, die Stadt steuert ihrerseits 2,6 Millionen Euro bei. Jährlich eine Million Euro gibt es für den bestmöglichen Brandschutz. Die neue Drehleiter kostet 750 000 Euro.

Betreuung: Mehr als 500 000 Euro wird der neue Kindergarten in Oberachern, 4,5 Millionen Euro der neue Kindergarten auf dem Glashüttenareal kosten. Investiert werden soll zudem in die Schulen, in die Erweiterung des Kindergartens in Fautenbach sowie in die Kitas Gamshurst, Önsbach, Sasbachried und Wagshurst.

Gesundheit/Mobilität: "Mit aller Kraft werden wir den Neubau des Krankenhauses in Achern unterstützen", sagte Muttach. Im Doppelhaushalt sind für Bauleitplanung und Verkehrserschließung für den Klinikneubau mehr als eine halbe Million Euro eingestellt. Das Radfahren soll attraktiver werden, ein dynamisches Parkleitsystem, intelligente Verkehrsführungen und ein modernes Parkraumkonzept sollen her. Das Radwegekonzept werde in den nächsten Wochen vorgelegt.

Der Entwurf des Acherner Doppelhaushalts 2020/21 sieht vor, dass die Stadt 2020 im Kernhaushalt 20,2 und 2021 17,8 Millionen Euro investiert. Mit den Eigenbetrieben Stadtwerke, Stadtentwässerung und Baulandentwicklung hat der Haushalt im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 129,6 Millionen Euro und 2021 von 114,6 Millionen Euro. Zusammen also rund 244 Millionen Euro.