Kleine Bühne, große Wirkung

Bühl - Begeisterte Gäste, Melodien von Rockklassikern über Irish Folk bis hin zu deutschen Chansons, und eine Stimmung, die so feurig war, dass sich sogar das Mischpult zu sehr aufheizte: Beim Benefizkonzert der "Linde" in Weitenung am Mittwoch haben sich 27 Musiker versammelt, um für einen guten Zweck zu spielen. Am Ende des Abends konnten 1 600 Euro an die Fördergesellschaft Kinderkrebs-Neuroblastom-Forschung übergeben werden.

"Ihr seid großartig" war wohl der Satz des Abends, an dem die Zuschauer, kräftig am mitsingen und jubeln, die Räume des Gasthauses so füllten, dass ein Durchkommen kaum mehr möglich war. Hautnah vor den Künstlern stehend, wurde das Publikum ganze fünf Stunden lang unterhalten und dankte dafür mit anhaltend guter Stimmung. Die Organisation hinter den Kulissen und den Anfang des Abends übernahm Schmid & Ritter aus Karlsruhe. Die beiden Vollblutmusiker Axel Schmid und Jochen Ritter starteten mit Klassikern aus der Rock-Geschichte und sorgten direkt für ein paar schwingende Tanzbeine. Daran knüpfte die Band Y-Not aus Sinzheim an, die sich zu fünft auf der kleinen "Bühne" präsentierten. Etwas moderner wurde die Songauswahl mit Philipp Zink, der Hits von den Sportfreunde Stiller und AnnenMayKantereit coverte. Steven Bailey beherrschte im Anschluss seine Geige so gut, dass er über den Abend hinweg bei einigen Künstlern spontan einstieg und Songs, die kein einziges Mal gemeinsam geprobt wurden, den letzten Schliff verpasste.

Künstler, die sich gegenseitig aushalfen und spontane gemeinsame Songs: Die Gemeinschaft war allgegenwärtig. "Die anderen Musiker steigen mit ein, dann passt das schon", freute sich auch Walter Irion, der krankheitsbedingt ohne seine Töchter auftrat und sogar bei selbst geschriebenen Liedern auf Unterstützung setzen konnte.

Eigene Stücke auf deutsch brachten auch die vier Musiker von In Pedro aus Bühl mit. Für Abwechslung sorgte der Rapper Bimbaz. Daniel Berger aus Ulm wusste ebenfalls genau, wie er das Publikum mit seiner Gitarre und viel Leidenschaft in den Bann ziehen konnte. Den ersten Weihnachtssong gab es von Michael Spleth, Jessica Panter-Wiedle und Jens Mayer. Auf ihre ganz eigene Art interpretierte das Ehepaar Danny and the Boy bekannte Rockklassiker. Die Überraschung war groß und der Jubel größer, als Wirtin Nadine Schubert selbst hinter der Theke hervorkam und mit Jan und Mel Garcia zwei Lieder sang. Nachdem Marcel Soulodre aus Kanada die Räume mit mitreißendem Soul und Folk gefüllt hatte, schafften Peter und Klaus es, die Zuhörer noch einmal ganz geruhsam mit ihren deutschen Chansons einzufangen. Den Abschluss machte Sean Tracy, der die Menge mit seinem original irischem Folk zum Toben brachte. Zum großen Finale stimmten alle Anwesenden noch einmal gemeinsam in "Let it be" von den Beatles ein und sorgten für einen letzten Gänsehaut-Moment.

"Toll, dass so viele Menschen für eine gute Sache zusammenarbeiten", findet der stellvertretende Vorsitzende der Fördergesellschaft, Peter Latzel. Gemeinsam mit den Gründern Markus und Ulrike Schuster bedankte er sich bei allen Mitwirkenden und beschrieb die Stimmung des Abends als "einzigartig" und "selten in der Region". Die gesammelte Summe kommt einer Studie der Uniklinik Köln zugute. Sie erforscht eine schonendere und besser verträgliche Therapiemethode.